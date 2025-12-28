Inaugurados los nuevos locales para el Rocío de la Macarena en el Parque de los Perdigones

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses, han inaugurado esta mañana los nuevos locales cedidos por el Ayuntamiento a la Hermandad del Rocío de la Macarena, unos espacios municipales que llevaban años abandonados y que, desde hoy, se transforman en un importante foco de actividad social, formativa y solidaria para el distrito Macarena.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que “hoy es un día importante para Sevilla y, muy especialmente, para este entorno del Parque de los Perdigones, un día en el que demostramos que los espacios públicos cobran su verdadero sentido cuando se ponen al servicio de las personas, de la solidaridad y del bien común”. Sanz se dirigió al hermano mayor y a los miembros de la Hermandad del Rocío de la Macarena, así como a los vecinos y vecinas del barrio, para subrayar que los quioscos reinaugurados “llevaban demasiado tiempo cerrados. Frente a ello, desde el Ayuntamiento hemos apostado por darles una nueva vida con un uso social que conectara con los valores de la ciudad”.

El alcalde y el arzobispo junto al hermano mayor, Mario Niebla del Toro

Esta cesión administrativa gratuita por 30 años “hará posible un proyecto ambicioso, riguroso y absolutamente necesario para la revitalización de este entorno del parque, que estaba sin vida”, señaló Sanz. Los locales albergarán desde hoy un almacén solidario, un centro de acompañamiento psicológico a familias, aulas de formación en idiomas, espacios de refuerzo escolar, convivencia vecinal e integración social. “Serán mucho más que unos edificios municipales: serán un lugar donde se atienden necesidades básicas, pero también donde se genera esperanza, oportunidades y futuro”, afirmó el alcalde.

José Luis Sanz quiso destacar además que este proyecto “no supone ningún coste para las arcas municipales”, ya que la corporación asume íntegramente su puesta en marcha y funcionamiento. Durante el transcurso de esta inauguración también se desveló un retablo cerámico de Nuestra Señora del Rocío.