José Antonio Gómez anuncia su candidatura a hermano mayor del Polígono San Pablo

Superada ya la vorágine de la Semana Santa, se abre también la ventana a diferentes periodos electorales en algunas de nuestras corporaciones. Suele ser un momento significado para anunciar proyectos y nuevas candidaturas. Es el caso de la hermandad del Polígono de San Pablo, que celebrará elecciones el próximo mes de junio. Por tal motivo, en estas últimas horas hemos conocido la presentación de la candidatura de José Antonio Gómez como candidato a hermano mayor. Es, por el momento, la única lista que concurre oficialmente a estas elecciones.

📢 Queridos hermanos/as, os presento mi proyecto "Siempre Hermandad" como candidato a Hermano Mayor de nuestra @hdad_sanpablo. Un proyecto de ilusión y humildad para seguir haciendo crecer a nuestra hermandad.#SiempreHermandad ✝️ pic.twitter.com/uEVvlpUEUA — SiempreHdad (@SiempreHdad) April 2, 2024

Gómez, actual fiscal, busca tomar el testigo de José Luis Pérez (que no ha podido despedirse del cargo como nazareno en este su último año) al frente de la cofradía del Lunes Santo. Bajo el lema Siempre Hermandad, el candidato tiene como objetivo seguir potenciando el culto a los titulares y las obras de caridad, así como el fomento de la "idiosincrasia de una corporación joven pero grande en espíritu, ganas e ilusión". El candidato se ha dirigido a los hermanos a través de una carta que reproducimos íntegramente:

"Es para mí un placer dirigirme a ustedes como Candidato a Hermano Mayor de nuestra querida Hermandad para el siguiente mandato. Tras 16 años como hermano y ocupando con gran ilusión cargos como diputado de juventud, fiscal, diputado de caridad, consiliario 3° y tras haber aprendido y pasado por alguna que otra vicisitud, he salido reforzado en experiencia, no escatimando nunca en esfuerzo y trabajo. Muchos han sido los hermanos que me han animado a tomar esta decisión y sé que habrá cosas que me aguarden que no sean del todo fácil, pero mucho mayor es la ilusión que me mueve a mí y a los que me acompañan en mi equipo, quienes unidos en un mismo sentimiento, trabajaremos para llevar a cabo nuevos proyectos de futuro y nuevos retos por y para nuestra Hermandad. Para llevar a cabo todos esos proyectos cuento afortunadamente con un grupo de personas comprometidas, personas que van a dedicar mucho tiempo incluso del que a veces no disponen para trabajar por y para la Hermandad siguiendo su idiosincrasia, la de una corporación joven, podríamos decir que nueva, pero también grande en espíritu, ganas e ilusión.

El culto a nuestros amantísimos titulares y las obras de caridad seguirán siendo pilares fundamentales de nuestra nueva junta, sin olvidar nunca a todos nuestros hermanos para promover e inspirar la vida de hermandad. En los momentos difíciles que atravesamos queremos seguir promoviendo la solidaridad con los más necesitados, seguir viviendo en fraternidad y cuidando e incrementando el patrimonio humano y material. Trabajaremos incansablemente para estar unidos, alcanzar las metas propuestas y esforzamos para hacer aún más grande esta joven Hermandad de nuestro querido barrio de San Pablo".