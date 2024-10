José Joaquín León: "No podemos hacer del Pregón un espectáculo"

Pese a formar parte del Consejo de Hermandades de Sevilla, a José Joaquín León Morgado (Cádiz, 1955) no se le pasaba por la cabeza que este viernes iba a ser elegido pregonero de la Semana Santa de 2025. De hecho, como ha afirmado el presidente de la institución cofradiera, Francisco Vélez, recibió la noticia "con cara de emoción y espanto". Hay un vídeo "apócrifo" que da muestra de ello. A este veterano periodista la designación le ha llegado cuando a punto está de cumplir 40 años escribiendo de la principal fiesta de la ciudad. Su columna La Campana se estrenó en noviembre de 1984 y desde entonces se ha mantenido en la prensa local. De hecho, considera que esta elección supone un reconocimiento al trabajo realizado en el periodismo cofradiero.

José Joaquín León, consejero editorial del Grupo Joly y articulista de Diario de Sevilla, ha avanzado este viernes algunas claves del anuncio que realizará de la Semana Santa el 6 de abril de 2025, Domingo de Pasión. Tiene claro que "no podemos hacer del Pregón un espectáculo". "Soy bastante clásico. No soy partidario de cosas extrañas", afirma. No se cierra a introducir alguna innovación, pero es tajante en una afirmación: este acto tiene "su rito". Todo lo que se salga de ahí, lo convertirá en otra cosa. "No podemos introducir elementos arriesgados, como proyecciones audiovisuales, que lo distorsionen", defiende.

Para quien fuera hermano mayor de la Soledad de San Lorenzo a principios de esta década, "lo esencial del Pregón es el contenido". "Debe decir algo", insiste. "No se trata de meter sólo poemas ripiosos. El pregonero debe hacer reflexionar y disfrutar al público, para que salga contento del Maestranza y sin la sensación de que ha perdido el tiempo", señala con total sinceridad. No olvida otro de los cometidos de esta cita: "Hay que trasladar el mensaje de que la Semana Santa es una oportunidad de evangelizar el pueblo y hacerlo en unos momentos en los que es muy necesario".

Tres hermandades de silencio

El pregonero es hermano de tres cofradías sevillanas. El Silencio, San Isidoro y la Soledad de San Lorenzo. Ninguna de capa. "La alegría de la huerta", reconoce con cierta guasa. Aunque pudiera parecer que, por el carácter de estas hermandades, vaya a elegir una marcha "fúnebre" para abrir el acto, prefiere denominarla "clásica". Eso sí, no encargará ninguna composición nueva, como ha ocurrido años anteriores.

También ha adelantado por dónde podría ir su Pregón en cuanto a estilo. Defiende "ser uno mismo". Cero imposturas (algo más frecuente de lo deseable cuando llega el momento de ponerse delante del atril). "Hay quien nunca ha escrito un poema y de repente intenta ser Bécquer", ironiza. Cita sus referentes en la literatura sevillana contemporánea. Joaquín Romero Murube y Antonio Burgos ("mi maestro") a la vanguardia de un pelotón de reconocidas firmas formado por Chaves Nogales, Núñez de Herrera, Luis Cernuda, Carlos Colón, Rafael Montesinos, Juan Sierra o Joaquín Caro Romero. Sin olvidar la novela norteamericana, a la que es "muy asiduo". Y un deseo en forma de anuncio: "Me gustaría meter poesía de verso suelto, frecuente en la literatura española desde la Generación del 27". Toda una declaración de intenciones.

José Joaquín León conversa con Francisco Vélez, presidente del Consejo. / Juan Carlos Muñoz

Su nombre lleva sonando para este cometido desde los 90. "Pensaba que se me había pasado el arroz", admite. Pese a estar todo este tiempo en las quinielas, José Joaquín "no ha escrito ninguna línea del Pregón". "Hay que sentirse pregonero para escribirlo". El ajuste al tiempo deseado -"no durará más de hora y cuarto"- y el deseo de nombrar a todas las cofradías, le obligará a "escribirlo tres o cuatro veces". Hasta lograr lo deseado. "Debe tener altura", reitera.

No será la primera vez que este periodista de larga trayectoria se ponga delante del atril. Ya lo hizo cuando le tocó pregonar la Semana Santa de Cádiz, ciudad en la que ha dirigido el decano de la prensa gaditana, Diario de Cádiz. Allí también ejerció de hermano mayor en el Carmen, uno de los referentes devocionales marianos de la Tacita de Plata. Entre otros reconocimientos, ha recibido el XXV Premio Andalucía de Periodismo, concedido por la Junta; el XXII Premio Joaquín Murube y el Premio Fernando Carrasco (2021), que entrega el Consejo de Cofradías de Sevilla. En esta institución ocupa desde julio de 2022 el cargo de consejero de hermandades sacramentales. Ha dedicado tiempo también a la literatura cofradiera, con la publicación del libro Álvarez Duarte, el niño imaginero (Almuraza, 2019), de gran éxito de ventas.

Más de 90 llamadas de teléfono

Casado con Maripaz Martínez, es padre de dos hijos y abuelo de tres nietos. El año pasado tuvo el orgullo de salir de nazareno el Sábado Santo con dos de ellos. Su familia será una de las grandes "sacrificadas" en este tiempo que ahora comienza y que concluirá el primer domingo de abril. "Son horas que ya no recuperaremos", aunque se verán "recompensadas" con otras de gran disfrute y cariño, como el que ha empezado a sentir este mismo viernes, cuando ha recibido más de 90 llamadas de teléfono.

A este periodista le queda poco más de seis meses para anunciar la Semana Santa. Una fiesta de la que lleva escribiendo cuatro décadas. La autenticidad, el conocimiento y el respeto por la misma están más que garantizados.