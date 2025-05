Juan Ogazón anuncia su candidatura a hermano mayor en San Gonzalo

El cofrade Juan Ogazón Montes ha confirmado su intención de concurrir como candidato a hermano mayor en las elecciones de la hermandad de San Gonzalo. La corporación del Lunes Santo celebra comicios el próxoimo 26 de octubre, y ya conocemos un nombre que aspirará a representar a esta cofradía, el del actual mayordomo primero. Ogazón ha notificado la presentación de su candidatura a través de la apertura de una página web oficial.

En la carta dirigida a los hermanos, Ogazón señala que "gobernar la hermandad no es más que ser un servidor de todos los que la componemos. Un camino que haremos entre todos. Un camino en el que me acompañan un grupo de hermanas y hermanos que con sus ganas, ilusión y trabajo vienen a impulsar un proyecto esperanzado y lleno de metas para conseguir llevar a nuestra Hermandad a una nueva etapa de concordia, formación, caridad, fervor, devoción a nuestros queridos titulares y por supuesto mejorar, aprovechando las nuevas tecnologías, la gestión", apunta.

Además, a través de una cita del papa Francisco, señala que "en la hermandad tenemos que caber todos, en la que opinar de manera diferente, apoyar a una candidatura distinta o haber sido parte de otra Junta de Gobierno, no conlleve vetos ni vacíos, no implique que nadie deje de estar, de participar, porque Hermandad somos todos y una Junta de Gobierno no puede gobernar solo para sus afines. En la Hermandad se debe beber de su historia, cuidar su singularidad, su carisma, aquello que nos hace únicos, que mima a sus familias, respeta a sus mayores y premia a quienes entregaron parte de su vida por ella. La Hermandad debe cuidar su futuro, tanto patrimonial como institucional, anteponiendo a todo, el objetivo más importante cuidar a los Hermanos y especialmente a los niños y jóvenes, transmitiéndoles lo que nosotros recibimos de nuestros mayores, trabajando para que sus vivencias hagan que se enamoren de ella y sean capaces de recoger el testigo".

Por último, apunta que San Gonzalo, en un tiempo en que las carencias materiales son muy importantes, "debemos ser una hermandad solidaria y participar en tratar de cubrir las necesidades humanas y espirituales acompañando a aquellos que lo necesitan. En resumen, la Hermandad debe ser de todos y para todos y con ese objetivo yo y el grupo de Hermanas y Hermanos que me acompañan, trataremos de trabajar con el firme objetivo de llevarlo a buen puerto", finaliza.

Por el momento se desconoce la concurrencia de una o más listas a estas elecciones.