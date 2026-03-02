Éste es el lugar que ocupará la Hiniesta en la parroquia de Santa Marina

Los titulares de la Hermandad de la Hiniesta recibirán culto en la capilla que actualmente ocupa la Virgen del Amor en la parroquia de Santa Marina. Es la ubicación acordada entre la corporación del Domingo de Ramos y la Resurrección, que siguen a la espera de concretar la fecha del traslado de las primeras hermandades al templo de la calle San Luis, al cerrar su sede canónica, la iglesia de San Julián, por obras.

Esta capilla se encuentra en la nave del Evangelio. Allí recibe culto la primitiva imagen mariana de la Hermandad de la Resurrección. En esta estancia se encontrarán expuestas a la veneración de los fieles las imágenes del Cristo de la Buena Muerte, Santa María Magdalena y las de la Hiniesta gloriosa y dolorosa, según ha podido saber este periódico. Se trata de una capilla bastante amplia que permite que estas imágenes se encuentren allí mientras la parroquia de San Julián se restaura.

Falta por saber cuándo podrán trasladarse a Santa Marina, una incógnita que aún no se ha despejado, pues deben consensuarla entre las priostías de las dos hermandades. La intención es que cuando salgan del Convento de Santa Isabel, donde ahora se celebra el septenario a la Hiniesta dolorosa, las imágenes vayan al templo de la calle San Luis para ser entronizadas directamente en los pasos, de cara a la Semana Santa. Una vez concluida la fiesta religiosa, se ubicarán en la referida capilla.

La Virgen del Amor, por su parte, estará durante la estancia de la Hiniesta en la capilla del baptisterio, a los pies de la nave del Evangelio.