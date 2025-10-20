Miles de peregrinos caminan con la Virgen de Valme en una nueva Romería

Como cada tercer domingo de octubre, la provincia de Sevilla, y en especial el sur metropolitano, se cita en uno de los acontecimientos sociales y religiosos más destacados: la Romería de la Virgen de Valme, protectora de Dos Hermanas. Como cada año, han acudido a peregrinar hacia la Ermita de Cuarto miles de peregrinos, ese lugar donde según la tradición el rey San Fernando se encomendó a la Virgen María pronunciando aquella célebres palabras: "Váleme Señora", y que le sirvió para ganar definitivamente la hoy capital andaluza y culminar la reconquista de la misma.

A primera hora de la mañana, aún con la noche ceñida sobre la torre de Santa María Magdalena pero con los primeros retazos de los malvas de la aurora, los romeros se congregaban para escuchar la misa del alba, antes de iniciar la ruta hacia el Cortijo, situado a apenas unos kilómetros del casco viejo de la localidad nazarena. En esta ocasión, han sido casi una veintena de carretas y galeras las que han formado parte de la colorida comitiva, que abría la propia carreta de la Virgen de Valme, exornada en esta ocasión en tonalidades verde, amarilla y blanca, tirada por dos bueyes tocados con frontiles azules y granas. Además, la Virgen vestía el manto de terciopelo azul bordado en oro en 1957 y donado por suscripción popular, así como la toca de organza dorada de la década de 1920 y las coronas de coronación canónica.

Tras abandonar Dos Hermanas, el cortejo recorrió la conocida como "carretera vieja" hasta alcanzar el barrio de Bellavista, donde fue recibido por las autoridades hispalenses y todos los devotos de la zona. En torno a la una y media de la tarde, y tras activar un amplio dispositivo de seguridad y movilidad, se llegó a la zona de la Ermita, donde recibió culto la Virgen durante siglos hasta su traslado definitivo a la parroquia. Tras unas horas de convivencia, se emprendió el camino de regreso hasta la localidad, previo rezo del rosario. Unas tres horas bastaron para asomarse nuevamente a Dos Hermanas, y a las diez de la noche, ya en el corazón del municipio, se hizo entrega de los habituales premios a las mejores carretas, galeras y caballistas. Fue momento para ofrendarle las últimas plegarias a la Virgen de Valme y ofrecerle los últimos vivas y cantes, lo que significa la cuenta atrás para un nuevo mes de octubre, todo ello con el acompañamiento musical de la Banda de Santa Ana de Dos Hermanas.

Durante prácticamente toda la jornada se mantuvo cortada la carretera A--8032, realizando diferentes actos de vigilancia mediante drones y medios aéreos. En total han sido movilizados setecientos efectivos entre Policía Local, Protección Civil, Bomberos, limpieza y servicios de emergencia.