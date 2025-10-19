Todo irá bien en la Macarena

La mirada ya es la de siempre. Hay testigos privilegiados que lo corroboran. Y su recuperación no ha sido ni mucho menos la labor más complicada. Es cierto que era y es la demanda más anhelada. Es el retorno más esperado, porque todos quieren seguir reconociendo esa misma mirada que otros contemplaron muchos años antes que nosotros. En esa mirada se funden la de los devotos actuales con la de sus antepasados. Los macarenos del ayer viven en esa mirada. Por eso es el tesoro que ha sido felizmente recuperado.

No estamos en el siglo XIX, los avances tecnológicos permiten una garantía absoluta en el resultado. Pero estos días se oye una exclamación que deberá ser bien explicada: "¡No hay mal que por bien no venga!". Nadie deseaba sufrir lo que se ha sufrido, pero si no llega a suceder cuanto ha ocurrido, no sabríamos hoy los daños que tenía la imagen. ¡Y eso era lo más grave! Desperfectos serios como uno que amenazaba la integridad de la mascarilla, sobre todo en cada levantá del paso. Se ha llegado a tiempo por efecto de la polémica intervención del pasado verano. El precio ha sido elevado, pero el beneficio será muy importante. Los estudios radiológicos han sido de gran precisión. Y todo va muy bien. En breve podría celebrarse el reencuentro de la Virgen con la ciudad, con los hermanos de la cofradía, con los devotos.

¿Y después?

Ese retorno de la Macarena al culto podría organizarse mediante la exposición de la Virgen a la veneración de los fieles. Que todo el mundo pueda verla de cerca, que todos puedan comprobar que todo sigue igual, que la alarma ya pasó. Se dará por cerrada la crisis, las heridas quedarán restañadas y es de esperar, por tanto, que florezca el resultado de una gestión rápida y eficaz realizada en tiempo récord y, nunca se olvide, con el aval de una mayoría clara de macarenos que demostraron un criterio muy loable y un gran sentido de la responsabilidad en aquel cabildo de finales de julio. No se descarta una exposición que difunda el trabajo realizado por Pedro Manzano, una primera aproximación a cuanto se realiza aún en las mismas dependencias de la hermandad. En esa muestra se podrá comprobar la vigencia del socorrido refrán: ¡No hay mal que por bien no venga! Sí, se pasó muy mal, pero y si no llega a ocurrir... ¿Cuándo hubiéramos comprobado los daños escondidos?

Las elecciones

Y con todo resuelto felizmente, casi 14.000 hermanos de la Macarena podrán votar el 30 de noviembre con el orden emocional recuperado, digámoslo así. En libertad, en conciencia, sin interferencias y cada uno con su criterio. El error no pudo ser mayor, pero la gestión está siendo eficaz y rápida. Quizás algún día se estudie como ejemplo de salida de una crisis, tal vez haya un libro que recoja todos los detalles de una historia tensa y desagradable, pero con final feliz. Es deseable que quede como modelo de lo que puede pasar y de cómo se debe reaccionar. Quien quiera aventar fuegos, es libre de hacerlo. Quien quiera instalarse en la denuncia interesada, es también libre de hacerlo. Y quien siga a la búsqueda de castigos ejemplarizantes, también es libre como un gaditano en 1812. Pero nadie puede negar que el objetivo principal debía ser la restitución de la mirada de la Virgen. Y, además, el proceso ha permitido arreglar daños profundos que iban a dar la cara más pronto que tarde. Crisis surgida, lección aprendida y resultados obtenidos.

Misión cumplida

"¿Has visto el éxito de la misión de la Esperanza de Triana? Rotundo. Llegamos donde no llega en muchas ocasiones la Administración. Te lo dije la semana pasada. ¡La calle es nuestra! Sin incidencias, sin comportamientos incívicos, con alegría y con compromiso social. La experiencia ha sido una maravilla. En la televisión se hablaba del concepto de la periferia, de fe, de fervor, de Dios y de su Madre. Con toda naturalidad. ¿Tú te has parado a reflexionar sobre eso? Hace no tantos años alguien hablaba en esos términos y se le tachaba de telepredicador. Ahora, no. Hay muchas cosas positivas, amigo. ¡Date cuenta! Esto es muy importante. Hay que aprovechar este ciclo. ¿Excesos? ¿Te recuerdo de nuevo los verdaderos excesos en otros ámbitos de la vida? ¡Que no nos encierren ni en las sacristías ni en una semana al año, que es lo que pretenden maquiavélicamente! La Esperanza de Triana lo ha bordado y lo seguirá haciendo. ¿Tú sabes lo que darían obispos de otras diócesis por entrar con una Virgen en el recinto de la Universidad con la presidencia del rector y el hermano mayor de una cofradía de la misma Universidad? ¿No te dio alegría el exorno del Palacio de San Telmo! ¡Si los Montpensier hubieran vivido el mediodía de ayer! ¡Y cómo estaba el barrio, una explosión de júbilo! No te das cuenta de todo cuanto te digo porque estamos muy malacostumbrados. Valora las cosas en el tiempo que estamos, hazme el favor. Y, por cierto, es un gusto trabajar con Sergio Sopeña".

Sobre corcheas

"Aunque tú no seas aficionado a los asuntos musicales, te cuento que mi hermandad tenía varios ofrecimientos de bandas para tocar durante una buena parte del recorrido de ida, ya que la nuestra se retira en un momento planificado para descansar y es cuando deja tocando detrás del Cristo a la banda de la cruz de guía. Ante esta situación hemos barajado que la Agrupación Virgen de los Reyes toque a la ida, lo hemos hablado con nuestra banda y nos hemos llevado cierta sorpresa. ¡Se han negado! Ahora hasta se han ofrecido a tocar el recorrido de ida al completo. Nosotros encantados, pero fíjate con lo que nos hemos topado. Cosas de bandas, de las que a ti no te emocionan".