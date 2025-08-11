Una miniatura del templete de la Caridad de Sanlúcar estará presente en el palio del Baratillo

Dos devociones unidas por el río... Y por la plata y la orfebrería. La patrona de Sanlúcar de Barrameda estará muy cerca y muy presente en su homónima hispalense del Arenal. La hermandad de la Caridad de esta localidad gaditana ha informado que el próximo año será presentado y bendecido un templete en miniatura de la patrona sanluqueña, que quedará ubicado en la entrecalle del paso de palio de la Virgen de la Caridad del Baratillo.

"Este emotivo gesto ha sido posible gracias a la generosidad de un hermano de nuestra corporación quie, movido por su profunda devoción, ha tenido a bien obsequiar a la Reina del Arenal con una fiel réplica de nuestro templete de plata, primorosamente realizado por el prestigioso taller de orfebrería de los Hermanos Delgado", señala la cofradía.

"Así, cada Miércoles Santo, la Patrona de todos los sanluqueños recorrerá las calles de la ciudad de Sevilla, arropada por la devoción fervorosa de sus hijos y acompañada por la dulce presencia de otra gran Señora, la Virgen de la Caridad del Baratillo", finaliza. La Caridad sanluqueña, como es tradición, saldrá en procesión el próximo 15 de agosto en procesión por las calles de la localidad, siendo el día más señalado del calendario para todos los devotos, toda vez culmina la novena multitudinaria en su honor.