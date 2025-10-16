La Ministra de Vivienda visita a la Esperanza de Triana en el Polígono Sur

Más imágenes verdaderamente insólitas que nos está dejando la Misión de la Esperanza y que, muy posiblemente, se antojarían impensables en cualquier otro contexto en el Polígono Sur. La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha visitado este jueves a la Esperanza de Triana en la parroquia de Jesús Obrero, donde permanece la dolorosa desde el pasado domingo con motivo de la Misión Evangelizadora que se está desarrollando en este barrio durante estos últimos días.

La ministra de Vivienda en la parroquia de Jesús Obrero / Hermandad

Rodríguez, que ha conocido de la mano del hermano mayor, Sergio Sopeña, y el párroco, don Sergio Codera, todas las actividades allí desplegadas, ha realizado esta visita acompañada del líder socialista en la capital, Antonio Muñoz, y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. La ministra ha aprovechado su estancia en la ciudad para acercarse hasta esta zona, una de las más deprimidas del país. La presencia de la titular de Vivienda se ha enmarcado en un encuentro informativo organizado por la Cadena SER, a lo que se ha sumado una visita a las obras de urbanización en el antiguo cuartel de Artillería 'Daoiz y Velarde' de Sevilla, donde se ubicarán y levantarán casi 950 viviendas públicas.