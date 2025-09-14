La nueva saya de la Esperanza de Triana: una pieza excepcional del bordado contemporáneo

Una nueva página escrita en el patrimonio cofradiero hispalense. La hermandad de la Esperanza de Triana ha presentado este domingo una nueva saya para Nuestra Señora de la Esperanza, realizada por el taller de bordados de Manuel Solano, bajo el diseño de Gonzalo Navarro. El diseño de la obra, partiendo de la idea original del hermano Ignacio Sánchez Rico, toma como principal fuente creativa los bordados de finales del siglo XVIII y principios del XIX, con una línea estética en la que se funden los postulados estilísticos del Barroco final y el Academicismo.

La ornamentación, de carácter eminentemente vegetal, se articula en torno a un eje central, en una composición simétrica, ocupando toda la superficie de la prenda y los extremos de las mangas. Tanto en uno como otro espacio se dispone una estrecha cenefa a modo de galón, sobre la que se sitúa el campo ornamental principal, en el que se entrelazan estilizadas rocallas, cuernos de la abundancia, uvas, espigas, y multitud de tipos florales, tomando especial protagonismo el gran canasto central cerrado por una lazada. En el cíngulo, los motivos ornamentales rodean la cintura de la imagen siguiendo el mismo esquema compositivo.

La pieza contará con un plan específico de conservación y manipulación / Hermandad

La obra ha sido magistralmente ejecutada por el taller de bordados de Manuel Solano, en Morón de la Frontera. "En un alarde técnico del más alto nivel, la decoración bordada ha sido realizada en hilo de oro fino, reproduciéndose las técnicas del bordado propias de la época tomada como inspiración, con destacado predominio del bordado directo y la profusión de lentejuelas, canutillos, huevecillos, espiguillas y espejuelos. En cuanto al soporte, un fondo bordado en hilo de plata guarnecido con lentejuelas y canutillos, sustituye a los habituales tejidos, dotando a la obra de excepcional originalidad y riqueza, y de un carácter único dentro del conjunto de sayas procesionales sevillanas, al configurarse como una pieza completamente bordada en toda su superficie", indica la corporación.

"En definitiva, nos encontramos ante un proyecto que refleja la conjunción entre diseño, idea original y ejecución: el guiño creativo de Ignacio Sánchez Rico, la propuesta formal de Gonzalo Navarro y la maestría de Manuel Solano y su equipo han dado lugar a una pieza que honra la iconografía mariana y la tradición artesanal del arte sacro sevillano", abunda. Debido a su superficie totalmente bordada, la nueva saya exigirá un plan de conservación específico (control de humedad, manipulación y almacenamiento) para garantizar su perdurabilidad. Asimismo, su singularidad la convierte en objeto de interés para estudios sobre indumentaria religiosa y técnicas del bordado contemporáneo inspirado en modelos históricos.