En la casa matriz de la cadena de hamburgueserías New Dulio’s and Co., en Connecticut, han estado analizando las ventas en el restaurante que acaban de abrir en la famosa calle de las Sierpes de Sevilla. Buscan una explicación para los extraños picos registrados la semana pasada en el consumo de bebidas carbonatadas, cerveza, helados y hamburguesas. También para la incidencia reportada por el encargado: se les agotaron las hamburguesas y tuvieron que introducir sobre la marcha un producto local, llamado "montadito de lomo" (little mounted of loin).

Tras cruzar estos datos con el calendario laboral sevillano, se halla la causa en la celebración de la fiesta conocida como "Semana Santa de Sevilla". La ventaja de trabajar con grandes bases de datos es que uno puede adelantarse a los acontecimientos. Y el big data les avisa de que en dos semanas habrá una nueva fiesta, llamada "Ferias de Abril de Sevilla". Esta vez no los pillará desprevenidos. Saben que están haciendo una jugada maestra al recomendar las siguientes medidas e inversiones: alquilar un nuevo local en alguno de los pasajes cercanos, triplicar la plantilla y comprar más refrescos y bocadillos, especialmente en las horas de la tarde y en la madrugada del jueves al viernes. El algoritmo les asegura que nada puede salir mal.