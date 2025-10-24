La Pastora de Santa Marina organiza una exposición con todos los estrenos de la coronación canónica: días y horarios

Entre los días 24 y 31 de octubre, la Hermandad de la Divina Pastora y Santa Marina organiza, en su Capilla de la calle Amparo, una exposición titulada 'Ad Caeli Reginam', una muestra donde se podrán ver cuantos estrenos y restauraciones se han acometido, con motivo de la Coronación Canónica de la Divina Pastora de las Almas. En la misma podrán verse todas las obras que ha realizado la Hermandad, así como todos los presentes que ha recibido la Divina Pastora por parte de hermanos, devotos, corporaciones e instituciones, con motivo del acontecimiento vivido el pasado 27 de septiembre.

Entre dichos enseres se encuentran la corona de Coronación Canónica, los tres mantos y la saya, diversas mantillas, el paso procesional o joyas. Con horario de visitas todos los días de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 a 21 (salvo los viernes, solo en horario de tarde), esta exposición fue inaugurada en la tarde de este jueves.