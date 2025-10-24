Pedro Manzano afronta el tramo final de la restauración de la Macarena: "Es la fase más delicada"

La hermandad de la Macarena ha informado acerca del estado actual en que se encuentra el proceso de restauración de la Esperanza Macarena, que se inició el pasado mes de agosto tras la aprobación del mismo por parte del cabildo general extraordinario de hermanos. La corporación ha emitido una nueva entrega de 'Crónica de una restauración', un audiovisual en el que el restaurador, Pedro Manzano, está notificando pormenorizadamente todas las actuaciones que se están acometiendo sobre la imagen.

En este sentido, Manzano ha señalado dos cuestiones esenciales: que no existen hongos y que se afronta ahora el tramo más delicado. "El departamento de análisis del IAPH ha extraído muestras de la zona afectada del nudo, de esa supuesta afección por hongos, y finalmente me han comunicado que el resultado es negativo, por lo que podemos decir que no existe ataque fúngico en la zona que así parecía que lo estaba pareciendo. Por otra parte, se propuso realizar un nuevo TAC, esta vez sin ningún elemento metálico que distorsionase la estructura, por lo que el resultado es satisfactorio en cuanto a lo estructural".

Además, Manzano indica que "no va a ser necesario plantear consolidaciones estructurales, lo que se manifestó en su día a través de la consolidación de la fisura. En el rostro, fruto de la última reunión de la comisión, se ha determinado el perno de sujeción de la corona, que estaba desviado del eje central para reposicionarlo convenientemente, trabajo realizado. También se ha abordado la limpieza de la encarnadura".

"Me encuentro en la fase final de reposición del estrato de yeso, la capa de preparación, las zonas donde aparece perdida y ahora toca entrar en la última fase de reintegración cromática, fase que quisiera remarcar es la más delicada y necesita de mayor observación y reflexión, hasta conseguir el objetivo de la recuperación total de la imagen de la Santísima Virgen", finaliza.

