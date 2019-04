Manuel Martín Fajardo (Sevilla, 1994) vive sus últimas horas de preparativos. El viernes 26 de abril a las 20:30 pronunciará en el Altar del Jubileo de la Catedral el Pregón de las Glorias de Sevilla. Lo hará con el Simpecado del Rocío de la Macarena presidiendo el acto, que se trasladará un día antes desde la Basílica. Este joven jurista, ya curtido en pregones y exaltaciones literarias, afirmar estar "tranquilo y con ganas" ante este reto.

Martín, hermano de la Virgen de las Mercedes de la Puerta Real, la Macarena y la Corona, avisa que su pregón será "muy sevillano y muy sentimiental", al tiempo que huye de comparaciones con otros pregoneros: "cada uno tiene su estilo". Aún así, alaba a la Charo Padilla, pregonera de la pasada Semana Santa: "Me encantó y consiguió lo que quería: ser ella". Padilla no utilizó el verso, cosa sí que hará Martín, quien lo alternará con la prosa. Y revela que habrá una novedad: "En mi pregón haré algo que no se ha hecho antes".

Reivindicación de las Glorias

"Hay que darle su sitio a las hermandades de gloria, pues son más pequeñas, reciben menos subvenciones y les cuesta más salir adelante". Martín, criado en Sevilla Este, no oculta la reivindicación que hará de las procesiones que pregona el viernes en la Catedral, a las cual alaba: "Son una familia y el ambiente es maravilloso". Su implicación con su corporación, la Hermandad de las Mercedes, es total. Actualmente desempeña el cargo de consiliario segundo.

No obstante, es optimista: "Está habiendo un repunte en la atención a las hermandades de gloria y cada vez hay más público en sus salidas procesionales", afirma mientras puntualiza que "hubo un bajón hace unos años del que nos estamos recuperando".

De ver fútbol a la calle San Gregorio

"No me lo esperaba para nada". Así responde Martín cuando se le pregunta por se designación para este pregón. El 15 de octubre por la tarde se disponía a ver el partido de fútbol entre las selecciones de España e Inglaterra cuando le sonó el móvil: "Me llamó Antonio Piñero, me puse la chaqueta y me fui para la calle San Gregorio", recuerda sonriente. Aquel día se fundió en un emotivo abrazo con Francisco Vélez a su llegada a la sede del Consejo de Cofradías, el cual ahora preside Vélez.

Seis meses antes de esa llamada había puesto su nombre en boca de muchos cofrades con un excelente Pregón Universitario y seis meses después le llega otra prueba de fuego para su pluma y su voz con este pregón. Su progresión parece fulgurante a sus 24 años, pero prefiere ser cauto cuando se le nombra el atril del Teatro Maestranza y el Pregón de la Semana Santa de Sevilla: "Eso está muy lejos y ahora toca hablar de Glorias". Concretamente, el viernes 26 de abril a las 20:30 en la Catedral.