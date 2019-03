Francisco Vélez: "La fecha de la procesión del Santo Ángel me parece inadecuada"

¿Le parecen bien las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento para garantizar la seguridad en la Semana Santa?

Creo que las circunstancias han cambiado y la respuesta también tiene que hacerlo. El Ayuntamiento está poniendo todos los medios a su alcance, algunos costosos, para que se pueda garantizar la seguridad. Las medidas adoptadas han sido acertadas. Espero que la gente se convenza. No debemos temer nada. Los medios técnicos están a la vanguardia, como mínimo, de España. Me siento más seguro en Semana Santa que el resto de días.

¿Hará públicas las cuentas del Consejo?

Las cuentas son claras, pasan el control de los hermanos mayores, son supervisadas por seis censores, tenemos una auditoría externa y se remiten al Arzobispado para su comprobación. Tienen todas las garantías. No hay ningún inconveniente en hacerlas públicas, pero tampoco hay necesidad. Si hay que hacerlo lo haremos. No sé qué interés puedan tener las cuentas del Consejo para el común de los ciudadanos.

"No hay ningún inconveniente en hacer públicas las cuentas, pero no veo el interés"

La gestión de las hermandades cada vez se complica más ¿Cuál es el papel del Consejo para ayudarlas?

En todo se exige ya más profesionalización. Uno de los objetivos del Consejo es ofrecer el máximo apoyo a las hermandades. Así lo hemos hecho con la mesa redonda sobre los menores, para la que buscamos a los mejores especialistas en la materia. Hemos remitido ya a las hermandades el formulario unificado de autorización. También organizaremos en breve otra mesa redonda sobre la protección de datos. El Consejo tendrá un comité de expertos permanentes para resolver dudas y problemas. Esta es la labor que debe hacer el Consejo.

¿Habrá cambios en la elección de la imagen del vía crucis y del cartelista de la Semana Santa?

Tengo la intención de perfeccionar los sistemas de elección del cartel y del vía crucis. Pretendo que se modifiquen porque con la experiencia de estos años hemos detectado que hay muchas deficiencias. El sistema del vía crucis no satisface a nadie y crea descontento. Algo haremos.

"Modificaremos el sistema de elección del vía crucis y el cartel"

La sede del Consejo se ha quedado anticuada y obsoleta. ¿Le gustaría contar con una nueva?

Nos encantaría. La sede tiene sus incomodidades, es una aspiración, lo que pasa es que no es fácil y los recursos del Consejo son muy limitados. Vamos a intentar optimizar lo que hay.

¿Le preocupa que se pueda celebrar el derbi el Domingo de Ramos?

Estamos viendo el asunto con la delegación del Gobierno, el Ayuntamiento y lo haríamos también con los responsables de la competición si fuera necesario. Trabajaremos para minimizar los efectos que pudiera tener. Sobre todo en los dispositivos de seguridad que son vitales para las hermandades.

¿Qué le parece el museo de la Semana Santa que quiere construir el Ayuntamiento?

Estamos a la espera. Nuestra colaboración en el museo de la Semana Santa es difícil. más allá de nuestra aportación en cuanto a ideas.

"La procesión del Santo Ángel requerirá un esfuerzo extra de los servicios municipales"

¿Qué le parece que el Santo Ángel vaya a sacar su procesión por el centro el Sábado de Pasión? No ha sentado nada bien entre las hermandades de víspera.

La fecha me parece inadecuada. No sólo por las cofradías de víspera, que por supuesto, sino porque estamos trabajando en el montaje de la carrera oficial en esa zona. Hay camiones, se están poniendo las vallas, las sillas... me parece inadecuada. También requerirá un esfuerzo extra de los servicios municipales que esa jornada tienen que atender a seis hermandades en sus barrios.

¿Qué opina de las declaraciones de Celia Villalobos en las que ha afirmado que la Semana Santa de Málaga ha superado ampliamente a la de Sevilla?

No las comparto en ningún caso. Está equivocada.