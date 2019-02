Los puntos negros del plan del Consejo

Cerro del Águila

La hermandad considera que el plan del Consejo no tiene en cuenta su verdadera extensión, máxime cuando este año se va a incorporar un tercer paso con el Nazareno de la Humildad. La corporación, que pasaría a ser la segunda de la jornada con la propuesta del delegado, estima que debido al nuevo recorrido propuesto por el Arenal, sería necesario aumentar 15 minutos el horario propuesto para alcanzar la Plaza Nueva, "por lo que adelantaríamos nuestra salida a las 11:45, horario real de salida hasta el año 2017, y en el límite horario que permitiría nuestra salida dentro de los márgenes de organización de la cofradía". En cuanto a la entrada, la hermandad asegura que el paso de palio de la Virgen de los Dolores se recogería a las 2:15, toda vez que saldría por la Puerta de los Palos a las 19:43.

Los Javieres

La corporación considera que el horario de entrada según el plan del Consejo sería a las 2:50. Sus cálculos, con un recorrido de regreso diferente, lo fija a las 2:15.

San Esteban

Considera que el plan del Consejo presenta varias "inexactitudes e inconvenientes" para ellos. En primer lugar, aseguran que el horario de salida "no es real ni puede llegar a serlo". Según su cronograma hay una distorsión de 160 minutos. "En relación con el horario que debe asumir nuestra hermandad para poder llegar al inicio de la carrera oficial en el tiempo establecido la distorsión es de 75 minutos y en el horario que el plan establece para la entrada en nuestro templo se produce una distorsión de 85 minutos". La corporación calcula que tendría que salir a las 13:15 y no a las 14:30.

La Hermandad de San Esteban, que abriría la jornada, también replica que no habría adelanto horario con respecto a 2018: "La propuesta usa referencias y horarios del 2018 para proponer los del 2019, en vez de aplicar los horarios de 2017 que son lo que más se asemejan a las circunstancias del año actual".

También censura que se eligiera como premisa que las cofradías más cercanas a la Catedral discurrirían al final de la jornada: "Esta premisa sólo se cumple para dos hermandades (Santa Cruz y los Estudiantes), la tercera más cercana a la Catedral es San Esteban y, sin embargo, se la ubica en primer lugar".

Sostiene que el Consejo ignora "la complejidad, lentitud y extrema dificultad" de la salida y que tradicionalmente requiere tres horas y nueve minutos para realizar los 1.450 metros de recorrido de ida a la Campana, mientras el Consejo plantea que lo hará en una hora y 50 minutos.

El horario de entrada se adelantaría igualmente al no llevar a ninguna cofradía delante. Los cálculos de la hermandad asevera que entraría en su templo en torno a las 21:15 y no a las 22:40.

En resumen, San Esteban concluye que la propuesta es "especialmente discriminatoria" para ellos, formulada "de forma incorrecta e irreal, pues no soluciona los problemas sino que traslada los puntos conflictivos de lugar, al tiempo que se provocan dificultades y problemas de organización". Del mismo modo, indica que el plan es "discriminatorio globalmente" con respecto a otras jornadas con problemas similares; y añade que no es novedoso, "pues una opción muy similar fue ya analizada y evaluada en dos ocasiones anteriores por las ocho hermandades y por el Consejo, siendo descartada por la imposibilidad de su puesta en ejecución y su no viabilidad".

Los Estudiantes

Es la hermandad que más argumentos ofrece para desacreditar el plan. Aduce cuestiones técnicas, de seguridad y de dignidad a la hora de realizar la estación de penitencia.

En primer lugar también señala que no es una propuesta novedosa, siendo rechazada en su día por su inviabilidad. "Una solución estable de futuro no puede venir de la imposición de opciones ya estudiadas y descartadas por las hermandades, sino del sondeo de nuevos escenarios que busquen el bien común y presenten una solución duradera, que permita olvidarnos en los años venideros de estas cuestiones meramente accesorias y dirigir nuestro esfuerzos a la consecución de nuestros fines principales, como son el culto, la formación, la caridad y la vida fraternal entre nuestros hermanos".

Entre las cuestiones técnicas, los Estudiantes puntualiza que los horarios manejados en la propuesta "no obedecen en absoluto a la realidad". El de ida está "inflado" en más una hora y al de vuelta la faltan entre 15 y 20 minutos que es lo que tarda la cofradía en transitar por la lonja. "Se pretende que el paso de nuestra Señora de la Angustia se encuentre a las 19:10 ya adentrado en la Avenida de la Constitución, a la altura del Coliseo, es decir, que una cofradía cuyo tiempo de paso es de 69 minutos, en 70 salga completa y recorra su último paso los 400 metros existentes entre el Rectorado a la Avenida de la Constitución, lo que viene a suponer imprimir una velocidad de 1070 metros por hora (antes justificábamos porqué era imposible transitar en más de 650 m/h), lo que además nos obligaría a situar la cruz de guía, dada la longitud de la cofradía comprimida (850 metros), a las 19:05 en la Plaza Nueva (habiendo hecho tanto ella como el paso de Cristo 1.220 metros en 55 minutos, esto es, 1.330 metros/hora, el doble del límite de lo imposible)".

Desde ese punto, la cofradía debería ralentizarse hasta casi quedar parada, recorriendo 235 metros por hora, "lo que viene a suponer un parón en la zona de O’Donnell/Magdalena de más de una hora, parón al que habría que adicionarle el retraso que por circunstancias ajenas a las hermandades pudiese acumularse en la jornada".

La hermandad también incide en que la vuelta no se puede hacer en 49 minutos, pese a ser una de las más rápidas de la Semana Santa: "Esto a todas luces es sencillamente irrealizable desde todos los puntos de vista, físico, técnico y humano".

Los Estudiantes afean que los errores responden "a la necesidad de lograr la viabilidad de un plan imposible". Calcula que, si se la sitúa la séptima de la nómina, la salida no podría ser antes de las 19:00 y la entrada antes de las 2:00, con lo que el traslado de los pasos a la capilla sería a una hora inasumible por el propio Consejo. "Se nos pide que estemos una hora más en la calle y se nos pide que entremos a horas calificadas como inasumibles por la junta superior, todo ello afectando a la segunda cofradía del día con más número de componentes en su cortejo".

En cuanto a las cuestiones de seguridad, esta hermandad añade que no se solucionan los importantes problemas, por lo que urge a buscar soluciones novedosas, que alternen el paso de cofradías. "Lo que se plantea con este nuevo ( antiguo por ya estudiado y rechazado) modelo 2019, no es solventar el problema sino trasladar esa confluencia y acumulación de hermandades de la zona de Francos/ Alfalfa a la zona de Plaza del Triunfo/ Puerta de Jerez, la cual quedaría absolutamente saturada y colapsada por el tránsito consecutivo de hasta cuatro hermandades, con cruces imposibles entra ellas, hecho este que, unido a la realidad de mantener carreras oficiales paralelas, entendemos que atenta al mínimo principio de seguridad marcado como objetivo del cambio, por esa junta superior y por las hermandades".

Por último, la cofradía universitaria alega cuestiones de dignidad, denunciando los recorridos inflados, horarios excesivos, parones oficiales e innecesarios y reclama respeto para los hermanos y las hermandades: "Debemos velar por mantener unos horarios, unas velocidades y recorridos con mínimos de dignidad para aquellos que realizan la estación de penitencia. Una estación de penitencia no es un mero desfile, es un acto solemne de culto, un acto trascendente, una paraliturgia que debe revestir la máxima dignidad en cuanto a su desarrollo".

San Benito

La cofradía de la Calzada ve inconvenientes en su llegada a la carrera oficial. En el cruce de las calles Laraña con Orfila, San Benito tiene que incorporarse detrás del paso de la Virgen de la Candelaria. Para poder cumplir horarios en la plaza de la Campana, San Benito estima que tiene que poner la cruz de guía a las 18:10 en dicho lugar, con lo que acumularía un retraso de 20 minutos; parando completamente la cofradía y comprimiéndola al máximo. "Por su número de nazarenos es físicamente imposible meter a todo el cortejo del primer paso, aproximadamente 500 nazareno, en apenas 130 metros". Por otro lado, aunque a partir de este momento se comprimiese toda la Cofradía, lo máximo que podrían acercar el paso de la Virgen de la Encarnación sería el final de la calle Santiago. "Con los horarios del Consejo el retraso que puede dejar San Benito es elevado, y el retraso consiguiente en las hermandades del Dulce Nombre, Javieres, Estudiantes y Santa Cruz".

La Candelaria

Estaría afectada por el cruce con Santa Cruz en la Plaza del Triunfo, que conllevaría que esta no llegara a pedir la venia en la Campana a la hora establecida: "La Hermandad de la Candelaria tiene como inconveniente principal el cruce con la Hermandad de Santa Cruz en la plaza de Triunfo, dado que la propuesta del Consejo implicaría que la cruz de guía de Santa Cruz estaría parada entre 20 y 25 minutos hasta que la banda de música que acompaña al paso de palio le deje expedito el paso. Para evitarlo, el propio delegado en la presentación de la propuesta, nos indicó que teníamos que salir muy ligeritos, olvidando incluso que la Hermandad del Cerro la precede". También censura que tenga que adelantar la salida por las molestias a hermanos y nazarenos.

Dulce Nombre

La hermandad de San Lorenzo apunta a una distorsión en los horarios planteados. La salida se retrasaría diez minutos. El foco se pone especialmente en el regreso por el Postigo, un recorrido con 470 más que el habitual y con mayor dificultad y exigencia en cuanto a organización y discurrir de los pasos. "A pesar de ello, incomprensiblemente, la propuesta del Consejo fija como hora de entrada del paso de la Virgen, las 2:30. Esta propuesta exigiría realizar el trayecto de regreso en 232 minutos, tan solo 12 minutos más que lo fijado en 2017, a pesar de los 470 metros más indicados; lo que obligaría a establecer una velocidad irreal". La hermandad estima la entrada del paso de palio a las 3:20.

Santa Cruz

La decana de la jornada califica el plan como "arbitrario en cuanto a horario de salida y entrada", situando el real a a las 20:05 y 1:35, respectivamente.

El punto crítico es el encuentro con la Candelaria en la Plaza del Triunfo: "Con el horario de la propuesta del delegado del Consejo, en donde el palio de la Virgen de la Candelaria saldría de la Catedral a las 20:35, el cruce en la plaza del Triunfo es considerado imposible y claramente forzado para hacer viable la propuesta".

Santa Cruz debería tener expedito este cruce con bastante anterioridad a la hora señalada por el Consejo, estimando el parón en 20 minutos. "La Virgen, según la propuesta, debería estar en la Campana a las 23:20 y para ello, tendría que haber abandonado su sede canónica a las 20:30 como máximo. Para ello, la cofradía necesita al menos 400 metros lo que implicaría poner la cruz de guía entre la Diputación y el Archivo de Indias a las 20:20 y las 20:25, respectivamente, ya que, entre otras cosas, el paso de palio emplea su tiempo al salir de rodillas".