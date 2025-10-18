Romería de Valme 2025: horarios, itinerarios y todos los detalles

Cuando se alcanza el ecuador del mes de octubre, toda una ciudad vibra entorno a su Protectora. Dos Hermanas ultima todos los preparativos para la tan esperada Romería de Valme, que se celebra como es tradición desde 1894 cada tercer domingo de octubre. Se trata de uno de los acontecimientos religiosos y sociales más relevantes de toda la provincia, considerada esta romería como una de las más multitudinarias y participativas de la región.

La Romería en sí comprende la peregrinación de Nuestra Señora de Valme hasta la Ermita de Valme en el Cortijo de Cuarto, a unos kilómetros de núcleo central nazareno, lugar donde, según la tradición, se encomendó el rey San Fernando a una imagen de la Virgen para culminar el propósito de la reconquista de la ciudad de Sevilla. En agradecimiento, mandó labrar una capilla mudéjar, donde ha recibido culto durante siglos la Virgen de Valme. Esta romería cuenta con varias distinciones: Fiesta de Interés Turístico (1976), Fiesta Mayor de Dos Hermanas (2022) y Bien de Interés Cultural, bajo la categoría de Actividad de Interés Etnológico.

Horarios e itinerarios

Todo comenzará a las 6:00 de la mañana, cuando se celebre misa de romeros en la parroquia de Santa María Magdalena. En torno a las 8:00 de la mañana, la comitiva, compuesta por casi una veintena de carretas y galeras adornadas con las tan características flores, partirá hacia Cuarto con el siguiente itinerario: Santa María Magdalena, Botica, Avenida de Sevilla, Glorieta de Andalucía (lado izquierdo), Glorieta de Cataluña, Avenida de la Libertad, Glorieta Miguel Hernández, Carretera A-8032 (o vieja de Dos Hermanas), Bellavista (Sevilla), Avenida de Jerez, Jazmín, Plaza Fernando VI, Guadalajara, Asencio y Toledo, Cruce de la Nacional IV y camino de la Ermita de la Virgen de Valme, en el tramo horario de 13:00 a 14:00.

De 14:00 a 17:30, los romeros y peregrinos compartirán horas de celebración y convivencia, mientras se canta y se baila. A las 17:30 comenzará el rezo del rosario y la comitiva se preparará para emprender el camino de regreso a Dos Hermanas, que se iniciará a las 18:00, siendo el itinerario el mismo que a la ida pero a la inversa. A las 21:30 llegará la Virgen al centro de la localidad, y su entrada está prevista a las 23:00 de la noche, tras la realización del desfile para la adjudicación de premios a las carretas y galeras que la han acompañado a lo largo de la jornada.

Afecciones al tráfico y recomendaciones

La Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Dos Hermanas ha señalado una serie de notifcaciones con respecto al tráfico para la jornada dominical. A partir de las 06:00 hasta las 11:30 estarán cortados los accesos al centro (Plaza de la Constitución y zonas aledañas). A partir de las 07:00 hasta las 13:00 estará cortada al tráfico la Avda. de la Libertad, y la Ctra. SE-8032 estará cortada desde las 07:00 hasta las 23:00, salvo vehículos autorizados. Nuevamente, los accesos al casco urbano nazareno permanecerán cortados desde las 19:00 hasta la medianoche.

El Consistorio recalca la colaboración con las medidas de limpieza en las zonas de tránsito y celebración de la Romería, utilización de las papeleras y las zonas de recogida de residuos, recogida de resudios propios al abandonar el lugar, apagar fuegos o barbacoas y no molestar plantas ni animales. Además, se recomenda beber agua en abundancia, llevar ropa adecuada y la cabeza protegida, así como evitar la exposición solar en las horas centrales. También se reserva la posibilidad de realizar controles de alcoholemia u otras sustancias a caballistas y conductores.