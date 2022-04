Cuando el sentimiento se hace arte

¿Cómo surge su vocación por la pintura religiosa?

Desde que tengo uso de razón, el mundo cofradiero y religioso, ha estado vinculado a mi vida gracias a mis padres. Recuerdo con ilusión, que el primer libro cofradiero que me regalaron, fue para mi primera comunión y aún lo guardo con cariño. Siempre quise dedicarme al mundo del arte, incluso empecé estudiando bachillerato artístico en la Escuela de Artes de Sevilla, donde también cursé el Grado Superior de Artes Aplicadas a la Escultura porque siempre quise ser escultor-imaginero. De hecho, mis prácticas fueron en ese taller trianero de la admirada, querida, gran artista (yo diría que, La Roldana del S.XXI) y amiga Lourdes Hernández Peña, donde me quedé como aprendiz durante un tiempo y conocí a otro gran imaginero y amigo, Israel Redondo Pérez, con los cuales, hoy en día, sigo teniendo amistad y comparto con Israel muchosmomentos de taller, menos de los que me gustaría. Dejé el taller y decidí ingresar en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla para seguir ampliando mis conocimientos en escultura, pero mi vocación hizo inclinarme hacia la pintura. Desde ese momento, empecé a conocer a muchos artistas sevillanos dedicados a este mundo artístico y empecé a hacer mis colaboraciones para hermandades, ya que era un ámbito en el que pasaba el mayor tiempo posible.

¿Pertenece a alguna hermandad?

Pertenezco a la nómina de hermanos de cinco hermandades, de las cuales dos son de penitencia. La hermandad de mi vida, la que siento desde el vientre de mi madre, por la que mi familia siempre ha trabajado, la que adoro e incluso la que me dio la oportunidad, siendo muy joven, de ser hermano mayor durante una legislatura. Esa hermandad es la de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Salteras. Del mismo municipio, pertenezco a la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío, a la cuál le tengo mucha devoción y también he llegado a pertenecer a su junta de gobierno. A la hermandad de nuestra patrona, Ntra. Sra. de la Oliva Coronada, y de Valencina de la Concepción, a la Hermandad del Stmo. Cristo de Torrijos. En Sevilla, podía pertenecer a muchas, porque son muchas las que me llaman la atención y me transmiten, pero cuando pude decidir, me incorporé a la Hermandad de Santa Marta que tanto me ha transmitido su misterio y tanto me transmite la corporación por su buen obrar en la sociedad.

Háblenos de su estilo.

Hablar de un estilo me resulta complicado, pero si me tuviera que incluir en uno, de tanto como existen, me considero un artista realista que siempre busca transmitir la esencia de la persona retratada o en este caso de la imagen. Un realismo mezclado con cierto aire contemporáneo, porque para el hiperrealismo (que no lo menosprecio), ya está el fotógrafo profesional. Aun así, me adapto a la demandad de la sociedad.

¿Cuáles han sido sus principales trabajos para hermandades e iglesias?

He colaborado con algunas hermandades, no muchas, porque para entrar en este mundo, quien no tiene padrino, no se bautiza. Pero empezaría destacando la obra que realicé, de dimensiones murales (6,50 por 3,50 metros) para la Parroquia de la Ascensión del Señor de la calle Japón, en Sevilla Este. He realizado dos carteles para la Romería de Torrijos y pintura del banderín del grupo joven de la Hdad de Torrijos, de Valencina de la Concepción, cartel de la Romería del Rocío de la Hermandad del Rocío, paño de mujer verónica y gloría del techo de palio de la Hermandad de Vera Cruz, del mismo municipio. En Salteras, he realizado el cartel de las fiestas patronales, el cartel anunciador de la fiestas de la Virgen del Carmen, el cual fue realizado para la Sociedad Filarmónica Nuestra Sra. Del Carmen (El Carmen de Salteras), a la cual le tengo una gran admiración, y el cartel anunciador de la Romería del Rocío y del 25 aniversario fundacional de la Hdad. Del Rocio. Para mi hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, he realizado el paño de la mujer verónica, una orla para diplomas y la obra con la cual, dicha hermandad, conmemoraba el 40 aniversario de la institución con El Carmen de Salteras. Una de las obras con las que más me identifico y reconozco que disfrute realizándola. En Sevilla, empecé con la portada del boletín de la Hermandad el Carmen Doloroso,Felicitación de Navidad de la Hermandad del Cachorro y como última obra, la portada del boletín de diciembre, de la Hermandad del Museo. Diseño del Guion de la Caridad para la hermandad de Santa Cruz de Camas.

¿Tiene algún referente pictórico?

Hoy en día referente concreto, pienso que no tengo. Admiro a cada uno de los artistas de la antigüedad y de la sociedad en la que vivimos, e intento aprender de cada uno de ellos.

¿Cuál es la imagen (o las imágenes) más difíciles de pintar?

Nunca pensé que me dedicaría a realizar retratos porque me parecían, y me parecen, muy complicados, pero hoy en día, es lo que más me demandan. Retratos de personas y de imágenes de nuestra Semana Santa o del mundo de la religiosidad. En ocasiones, siempre me han comentado, que mis pinturas son muy escultóricas. Pienso que todas las imágenes tienen dificultad, no solo por la expresividad de cada una de ellas, sino por lo conocidas que son, ya que, en el momento que exista alguna anomalía en mi obra, es rechazada o criticada por no encontrar parecido al modelo. Difícil me resulta, realizar un cartel anunciador de algunas de nuestras tradiciones, ya que siempre quiero e intento, representar alguna imagen o elemento representativo junto alguna enseñanza para nuestra vida. El arte, sigue siendo un medio de expresión ycomunicación, y no solo para ser admirado como belleza, que también cumple ese fin.

¿Cómo ve la cartelería cofradiera actualmente?

En estos momentos me resulta muy complicado responder a esta pregunta, no sé, si por la variedad de estilo, o por lo que conlleva este mundo. Pero siendo sincero, me considero una persona contemporánea y admiro todo lo que mis compañeros puedan realizar, pero desde mi punto de vista, ni mejor ni peor, Sevilla quiere carteles con cierto toque clásico. Sevilla es sabia, y aunque se esté apostando por la modernidad, Sevilla se identifica con la esencia de nuestra ciudad. Lo contemporáneo es arte, pero lo clásico también sigue siendo arte. De hecho, sin historia no seríamos lo que hoy somos. Pero, quizás metiéndome en contramano, la cartelería cofradiera actual, no sé, si busca representar nuestras tradiciones con ciertos aires nuevos o simplemente buscan artistas que rompan con toda la tradición y que tengan un nombre reconocido para poseer un patrimonio artístico en la entidad o hermandad. Por tanto, desde mi punto de vista, Sevilla, las redes sociales, las hermandades, las entidades, etc., deberían de abrir el abanico de posibilidades y conocer el gran elenco de artista que existen y que privadamente, realizan admirables obras. Aun así, hay grandes artistas de nuestra actualidad y de nuestra ciudad, que están teniendo la posibilidad de realizar cartelería de una enorme calidad técnica y de gran admiración. Sin menospreciar a ninguno, la obra de Fernando Vaquero, cada vez ve la luz, deja ciego al espectador por la belleza, la calidad técnica y artística, la expresividad, la atmósfera y la escena que suele crear. Yo admiro su obra.