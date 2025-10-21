Sevilla acogerá un Santo Rosario Magno con las hermandades de la Pastora el 8 de noviembre

El próximo sábado 8 de noviembre, la Comunidad de Hermanos Capuchinos de la ciudad de Sevilla celebrará un Rosario Magno con todas las Hermandades de la Divina Pastora de Andalucía para conmemorar el CCLXXV aniversario de la muerte de Fray Isidoro de Sevilla, capuchino creador de la advocación de la Madre del Buen Pastor mientras oraba en el coro bajo de este cenobio.

La celebración dará comienzo a las 11:00 de la mañana en la Parroquia de San Gil, desde donde la comitiva partirá hasta el convento capuchino, lugar de nacimiento de la advocación, siendo esta la única netamente sevillana. El acto "estará presidido por el relicario de la primera imagen de la Divina Pastora venerada en el mundo, y el cortejo lo conformarán los simpecados de las distintas hermandades, así como por los hermanos y fieles que deseen participar", señala la corporación.

A la finalización del Rosario, tendrá lugar en la parroquia de la Divina Pastora la Solemne Misa Memorial por el alma de Fray Isidoro de Sevilla. Tras la Eucaristía, se podrá visitar el Coro Bajo del Convento, lugar donde nació la devoción pastoreña, y se procederá a la bendición de los nuevos retablos cerámicos ofrecidos por las distintas Hermandades. "La jornada culminará con un ágape fraterno en el compás del convento, como signo de convivencia y unión entre todos los devotos de la Divina Pastora", añade.

"Una jornada histórica que dará cita a una multitudinaria representación de la devoción pastoreña de Andalucía como ya pasara en el año 2000, con la conmemoración del CCL aniversario, siguiendo el mismo modelo. Todos aquellos fieles que deseen participar podrán encontrar más información poniéndose en contacto con los canales oficiales del convento de Capuchinos o de la Hermandad de la Divina Pastora de Capuchinos", finaliza.

Para tal ocasión, la hermandad ha encargado la realización de un cartel anunciador de esta celebración, obra del artista cantillanero David Payán, una de las grandes firmas del panorama pictórico sacro andaluz.