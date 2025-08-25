Estos son los actos extraordinarios por la coronación canónica de la Pastora de Santa Marina

La hermandad de la Pastora de Santa Marina ha dado a conocer la relación definitiva de actos y cultos que, desde este próximo domingo 31 de agosto, acontecerán en Sevilla y en torno a la imagen de la Divina Pastora, con motivo de su coronación prevista para el próximo 27 de septiembre en la Plaza del Triunfo.

Estas citas extraordinarias de la corporación de gloria de la calle Amparo arrancarán este domingo, a las 19:30, con el traslado de la imagen de la Divina Pastora hasta la parroquia de San Pedro, lugar donde recibirá culto hasta el domingo 14 de septiembre. Tras la presentación el 1 de septiembre, a las 21:00 y en la Terraza de El Corte Inglés del cartel de la Coronación Canónica, desde el día 2 de septiembre se sucederán multitud de citas en la parroquia de San Pedro, como la presentación del nuevo manto procesional de tisú verde bordado en oro, realizado por Bordados Salteras, en dicha jornada, haciéndose lo propio, el día 5, con la presentación del número especial del “Boletín de las Cofradías de Sevilla”, dedicado a la corporación pastoreña.

En la tarde del día 6 será el turno para el acto de imposición de la réplica de la medalla de la ciudad de Sevilla a la Divina Pastora, cabiendo destacar en este caso que será la segunda que reciba la imagen, ya que en 2021 le fue impuesta la “Medalla de la Ciudad”, concedida de manera directa por el Ayuntamiento en pleno.

El 8 de septiembre habrá Santa Misa, en cuyo transcurso será impuesta la Insignia de oro de la Real Liga Naval Española, y el día 10 de septiembre, jornada en la que comenzará el Solemne Triduo ofrecido por la comunidad parroquial a la Divina Pastora, será presentada la nueva saya bordada en oro por el taller Artebord, ofrecida por un grupo de hermanos con motivo de la Coronación Canónica. El día 11, además, al término del Triduo, se podrá disfrutar de un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Por último, en la noche del 13 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, tendrá lugar el Proemio de la Coronación Canónica, a cargo de Pablo Baena Rodríguez, Francisco Javier Segura Márquez y Maruja Vilches Trujillo, presentados todos ellos por la periodista y hermana Charo Padilla, acompañados por la Municipal de Sevilla.

La Divina Pastora se despedirá de San Pedro el 14 de septiembre a las 10:00 con una Solemne Misa, a cuyo término partirá en procesión de la Corona Seráfica hasta la Iglesia de Santa Marina, participando en la misma los Grupos Jóvenes de las Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla, pasando por templos como San Martín o San Gil, sedes históricas que fueron de esta hermandad.

Actos en Santa Marina

Ya en su antigua iglesia de la calle San Luis, el día 17 de septiembre tendrá lugar la presentación de la restauración del estandarte corporativo y del nuevo manto procesional de terciopelo rojo bordado en oro, por las Hermanas Rama, y comenzará el Solemne Triduo extraordinario de la Coronación. En el marco de dicho Triduo será entregada, el día 18, la Insignia de Oro 2025 a Marcelino Manzano, y será presentada la corona de la Coronación Canónica y la restauración de la diadema de estrellas de oro, así como dos regalos ofrecidos a la Santísima Virgen, como son un nuevo cayado procesional y un nuevo sombrero. El día 19, último del Triduo, tendrá lugar la presentación de la restauración del manto procesional azul bordado en oro, también realizada esta a cargo de las Hermanas Rama.

El 21 de septiembre, III Domingo de Septiembre, tendrá lugar a las 12:30 Santa Misa junto a la Hermandad de la Resurrección, a cuyo término tendrá lugar el tradicional acto de fundición de los cirios de la violencia contra la mujer. A las 18:00 arrancará la solemne procesión anual, que servirá en este 2025 como traslado de la Divina Pastora hasta el Convento de la Encarnación, lugar este donde, durante los días 22, 23 y 24 de septiembre, a las 19:00 horas, se ofrecerá a la Santísima Virgen un tercer triduo, dedicado en dicha ocasión por la vida consagrada.

Coronación y regreso a la capilla

Ya el 27 de septiembre, día de la Coronación Canónica, la imagen de la Divina Pastora será trasladada a las 17:30, y sobre su paso procesional, desde la Catedral y hasta la Plaza del Triunfo, para comenzar, a las 19:00, la Solemne Misa estacional de la Coronación Canónica. Al término tendrá lugar el traslado de regreso a la S.I.C., sitio desde el que partirá la imagen de la Virgen el domingo 28 de septiembre, a las 18:00, en Solemne Procesión triunfal extraordinaria hasta su Capilla de la calle Amparo.

Allí, ya en la noche del 29 de septiembre tendrá lugar la Solemne función a San Miguel Arcángel, para los días 11, 12 y 13 de octubre, poner punto y final a 50 días cargados de actos en torno a la Divina Pastora, con el devoto besamanos extraordinario de la Coronación Canónica, siguiendo en noviembre y diciembre otros actos, que pondrán broche de oro a un año tan especial para los pastoreños de la cofradía.