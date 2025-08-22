Estos son los horarios e itinerarios de la salida extraordinaria del Divino Perdón de Alcosa

El barrio del Parque Alcosa vivirá una intensa y vibrante mañana a principios de octubre. La hermandad del Divino Perdón ha dado a conocer los horarios e itinerarios de la salida extraordinaria de Nuestro Padre Jesús del Divino Perdón, que tendrá lugar el próximo 5 de octubre en horario matinal. Dicha procesión se enmarca como el colofón a los actos programados con motivo del XXV aniversario de la fundación de la hermandad.

Todos los horarios de la salida extraordinaria / Hermandad

En concreto, el Señor, que procesionará como ya se anunció sobre el paso del Nazareno de la Humildad del Cerro del Águila, recorrerá buena parte de su barrio, transitando por enclaves como la Plaza del Zocodover o la calle Carmen Conde. La comitiva saldrá a las 11:00 de la mañana desde la iglesia Beata Ana María de Javouhey, y el itinerario completo es el que se relaciona: Salida, Emilia Barral, Beata Ana María de Javouhey, Plaza Maestro Sánchez Rosa, Plaza Azahín, Emilia Barral (12:30), Ciudad de Chiva, Plaza Zocodover, Ontur, Pintor Alfonso Grosso (13:45), Carmen Conde, Avenida Ildefonso Marañón, Escritor Alfonso Grosso y entrada a las 14:55. El Señor lo hará veinte minutos más tarde, sobre las 15:10.

La hermandad informará próximamente acerca de "las sorpresas y puntos de interés", así como el acompañamiento musical del Señor, todavía por confirmarse y conocerse tras la desvinculación con la Agrupación Musical Virgen de los Reyes hace unas semanas. Esta extraordinaria se suma a otras ya previstas para el próximo otoño en Sevilla, como la Misión de la Esperanza de Triana, la de las Penas de San Vicente por el 150 aniversario fundacional o la de los titulares del Museo en noviembre, por el 450 aniversario.