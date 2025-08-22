La Virgen de la Aurora estará en veneración al término de la restauración: ya hay fecha para su regreso

Cuenta atrás en la calle San Luis para que vecinos y hermanos se reencuentren con su devoción. La Virgen de la Aurora será repuesta al culto el próximo 4 de septiembre. La hermandad de la Resurrección ha informado acerca de todos los detalles del regreso de la imagen de Dubé de Luque, que ha sido intervenida por Pedro Manzano durante estos últimos meses, en concreto, desde el 22 de abril.

En este sentido, la Virgen presidirá en primer lugar una misa de acción de gracias el jueves día 4 de septiembre y, como novedad este año, para que los fieles puedan contemplar a la imagen en cercanía, la junta de gobierno ha acordado que la misma presida los cultos en una posición más cercana, por lo que estará en veneración los siguientes días y horarios:

Jueves 4: de 19 a 20:30 horas. A las 20:30 horas se celebrará la misa de acción de gracias por la vuelta al culto de la imagen presidida por don Amador Domínguez Manchado. Posteriormente, a las 21:30 horas, tendrá lugar el Cabildo General Extraordinario convocado el pasado 15 de julio de 2025.

de 19 a 20:30 horas. A las 20:30 horas se celebrará la misa de acción de gracias por la vuelta al culto de la imagen presidida por don Posteriormente, a las 21:30 horas, tendrá lugar el convocado el pasado 15 de julio de 2025. Viernes 5: de 11 a 13 y de 19 a 20:30 horas.

de 11 a 13 y de 19 a 20:30 horas. Sábado 6 y domingo 7: de 19 a 20:30 horas.

de 19 a 20:30 horas. Lunes 8: de 11 a 13 y de 19 a 20:30 horas.

Los cultos de la Aurora

Los días 5, 6 y 7 de septiembre la hermandad celebrará igualmente triduo en honor a la Virgen de la Aurora, como preparación a la Fiesta de la Natividad de la Virgen. El triduo, que se celebrará en la Iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de La Salle, dará comienzo a las 20:30 de la tarde con el siguiente orden: Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa. Estará presidida por fray José Manuel Granados Rivera, O. Carm., Prior del Convento del Buen Suceso de Sevilla.

Los cultos finalizarán el lunes 8 de septiembre con la celebración de la Solemne Función a Nuestra Señora de la Aurora, que estará presidida por el mismo orador, dando comienzo la Santa Misa a las 20:30. Acompañará musicalmente el Grupo de cámara Santa Cecilia de Sevilla.

Este año la celebración del Canto a la Santísima Virgen se adelanta al día 7 de septiembre, a la finalización del último día del Triduo. Estos minutos "de alabanzas servirán de preludio al 8 de septiembre, día en el que celebramos la Natividad de Nuestra Señora y su anual Función. En este año celebraremos la XL edición y será pronunciado por N.H.D. Manuel Francisco Ruiz Piqueras", señala la hermandad.