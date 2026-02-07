La Estrella volverá a San Jacinto, Los Javieres ya reza en el Sagrado Corazón y otros asuntos
El pájaro morado
La Estrella volverá a salir de San Jacinto un Domingo de Ramos medio siglo después
Tres alcaldes en el homenaje sorpresa al macareno Cabrero
'Las Tres Caídas' de Manuel del Castillo cumple 125 años: la joya musical dedicada a San Isidoro
Como cada sábado, en El pájaro morado, repasamos las noticias más relevantes de esta última semana en clave cofradiera. El próximo Domingo de Ramos contemplaremos una estampa imborrable: la Estrella volverá a salir de San Jacinto para entrar en su capilla, como ya ocurriera hace 50 años, con motivo de este medio siglo de estancia en su actual sede. Será una de las citas imprescindibles de esta Semana Santa.
Aparte, hablamos también acerca de la disposición de los titulares de Los Javieres ya en el Sagrado Corazón, o la controversia generada en el altar de la misa del 425 aniversario de la hermandad de Los Panaderos en San Andrés, junto a los titulares de Santa Marta. Una semana cargada de información que sintetizamos en apenas unos minutos.