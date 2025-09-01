La hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina realizó en la tarde de este domingo el traslado de la imagen hacia la parroquia de San Pedro, cuyo altar mayor ya preside hasta el próximo 14 de septiembre. Numerosos devotos acudieron a acompañar a la Virgen, que portó corona durante esta procesión, una estampa inusual en los cultos externos. Además, estuvo acompañada de un órgano que interpretó coplas y otros cantos en honor a la Pastora. Un traslado que se prolongó durante aproximadamente una hora. La próxima vez que la imagen vuelva a su sede canónica lo hará ya coronada, en la noche del próximo 28 de septiembre.