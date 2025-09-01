La Pastora de Santa Marina, en el altar mayor de San Pedro

Imágenes que quedarán en la retina de todos los cofrades de la calle Amparo y que sirven de antesala a unos días inolvidables. La Divina Pastora de Santa Marina ya recibe culto en la parroquia de San Pedro. La imagen se encuentra ubicada en ante el retablo mayor del templo, presidiendo un altar efímero que ocupará hasta el próximo 14 de septiembre. Viste para la ocasión su saya roja de procesión y un manto bordado azul, cedido por la hermandad de la Hiniesta.

Desde el día 2 de septiembre se sucederán multitud de citas en la parroquia de San Pedro, como la presentación del nuevo manto procesional de tisú verde bordado en oro, realizado por Bordados Salteras, en dicha jornada, haciéndose lo propio, el día 5, con la presentación del número especial del “Boletín de las Cofradías de Sevilla”, dedicado a la corporación pastoreña. En la tarde del día 6 será el turno para el acto de imposición de la réplica de la medalla de la ciudad de Sevilla a la Divina Pastora, cabiendo destacar en este caso que será la segunda que reciba la imagen, ya que en 2021 le fue impuesta la “Medalla de la Ciudad”, concedida de manera directa por el Ayuntamiento en pleno.

El 8 de septiembre habrá Santa Misa, en cuyo transcurso será impuesta la Insignia de oro de la Real Liga Naval Española, y el día 10 de septiembre, jornada en la que comenzará el Solemne Triduo ofrecido por la comunidad parroquial a la Divina Pastora, será presentada la nueva saya bordada en oro por el taller Artebord, ofrecida por un grupo de hermanos con motivo de la Coronación Canónica. El día 11, además, al término del Triduo, se podrá disfrutar de un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Por último, en la noche del 13 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, tendrá lugar el Proemio de la Coronación Canónica, a cargo de Pablo Baena Rodríguez, Francisco Javier Segura Márquez y Maruja Vilches Trujillo, presentados todos ellos por la periodista y hermana Charo Padilla, acompañados por la Municipal de Sevilla.

Además, este mismo lunes será presentado en la terraza de El Corte Inglés el cartel oficial de la coronación canónica, obra de José Cabrera Lasso de la Vega.