Horarios e itinerarios de la salida extraordinaria de Las Aguas por el 275 aniversario

Todo a punto en la calle Dos de Mayo, que se engalana para recibir el mes de septiembre como merece. La hermandad de Las Aguas ha dado a conocer todos los detalles relacionados con la tan esperada salida extraordinaria que protagonizarán el Santísimo Cristo de las Aguas y la Virgen del Mayor Dolor -en el paso al completo con imágenes secundarias- el próximo día 19, como colofón a los actos del 275 aniversario fundacional.

Dicha procesión comenzará una vez finalice la misa estacional en la parroquia de San Jacinto, en torno a las 20:30 de la tarde, y transcurrirá por el siguiente recorrido: Pagés del Corro, San Jacinto, Rodrigo de Triana, Pelay Correa, Párroco Don Eugenio, Pureza, Plaza del Altozano, Puente de Isabel II, Reyes Católicos, Pastor y Landero, Adriano, Toneleros, Real de la Carretería, Velarde, General Castaño, Rodo, Dos de Mayo, Temprado y entrada sobre las 02:00. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical Juvenil Virgen de los Reyes abriendo paso y la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario, de Cádiz, tras el misterio.

Las imágenes, como ya se anunció, serán trasladadas a Triana -barrio fundacional- el próximo sábado 13 de septiembre, en andas, rezándose el ejercicio piadoso del Vía Crucis, a partir de las 18:15 de la tarde. Durante la estancia en San Jacinto se desarrollarán otras actividades como charlas, visitas o ponencias, y el paso permanecerá prácticamente montado toda la semana para que fieles, devotos y curiosos puedan contemplar una instantánea que no se repite desde hace prácticamente un siglo, cuando la cofradía abandonó el viejo arrabal dirección Santiago tras el incendio de 1942. El horario será de lunes 15 a a viernes 19, de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00.