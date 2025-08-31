El traslado de la Pastora de Santa Marina a la parroquia de San Pedro, en imágenes

La hermandad de la Pastora de Santa Marina ha comenzado este domingo los actos con motivo de su coronación, prevista para el 27 de septiembre. La imagen ha sido trasladada desde la calle Amparo hasta la parroquia de San Pedro, donde recibirá culto hasta el domingo 14 de septiembre. Múltiples fieles y devotos han acompañado a la Pastora durante el recorrido.