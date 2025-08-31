El traslado de la Pastora de Santa Marina a la parroquia de San Pedro, en imágenes
Estos son los actos extraordinarios por la coronación canónica de la Pastora de Santa Marina

La hermandad de la Pastora de Santa Marina ha comenzado este domingo los actos con motivo de su coronación, prevista para el 27 de septiembre. La imagen ha sido trasladada desde la calle Amparo hasta la parroquia de San Pedro, donde recibirá culto hasta el domingo 14 de septiembre. Múltiples fieles y devotos han acompañado a la Pastora durante el recorrido.

1/23 El traslado de la Pastora de Santa Marina a la parroquia de San Pedro, en imágenes / José Ángel García
2/23 / José Ángel García
3/23 / José Ángel García
4/23 / José Ángel García
5/23 / José Ángel García
6/23 / José Ángel García
7/23 / José Ángel García
8/23 / José Ángel García
9/23 / José Ángel García
10/23 / José Ángel García
11/23 / José Ángel García
12/23 / José Ángel García
13/23 / José Ángel García
14/23 / José Ángel García
15/23 / José Ángel García
16/23 / José Ángel García
17/23 / José Ángel García
18/23 / José Ángel García
19/23 / José Ángel García
20/23 / José Ángel García
21/23 / José Ángel García
22/23 / José Ángel García
23/23 / José Ángel García

