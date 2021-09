La vuelta de las procesiones en Sevilla será con pasos, costaleros y música

En los pasos, con costaleros y con bandas de música. Así será la vuelta del culto público a Sevilla. El Ayuntamiento entiende que la idiosincrasia de la ciudad es esa y no hay otra manera de volver. No pondrá cortapisas. Eso sí, instan a las hermandades a hacer una prueba PCR o un test de antígenos a los costaleros antes de la salida, ya que este es el aspecto más problemático al no poder guardar la distancia de seguridad. Los servicios municipales, a través del Cecop, velarán también en todo momento porque se observe la distancia de seguridad en los cortejos y porque el público se sitúe de la mejor manera posible.

Tras el decreto del Arzobispado y las recomendaciones de la Junta de Andalucía eran los ayuntamientos los que tenían que dictar cómo serían las procesiones. En el caso de Sevilla, la delegación de Fiestas Mayores y Gobernación, cuyo responsable es Juan Carlos Cabrera, ha analizado la situación y entienden que ellos no pueden establecer medidas sanitarias y las procesiones serán como siempre han sido: "Tenemos que preservar la esencia de la ciudad, que es la devoción expresada en sus procesiones y creemos que no puede ser de otra manera".

Desde el Ayuntamiento de Sevilla entienden que las recomendaciones hechas por el comité de expertos hay que trasladarlas a los casos concretos de cada ciudad. En el caso de Sevilla, las imágenes de gloria, por ejemplo, salen en sus pasos y con costaleros y así se hará de nuevo.

Cabrera ha explicado a este periódico que también será complicado optar por recorridos con calles amplias, ya que el callejero de Sevilla es el que es. Pero sí será tarea de la Policía Local controlar que no haya aglomeraciones en la medida de lo posible y que los cortejos vayan ordenados. "Nosotros no vamos a recomendar nada. Sí le vamos a pedir a las hermandades que tengan un control sobre los costaleros con alguna prueba. Podemos contemplar un poco más los recorridos pero no mucho más. Además, la normativa del Arzobispado impide que las hermandades se salgan de su feligresía. Así que poco se puede hacer".