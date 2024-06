Acaba el curso escolar y llegan 'los juegos del hambre' de la conciliación

Si la conciliación ya supone una auténtico 'encaje de bolillos' para las familias que trabajan fuera de casa durante el curso escolar, llega el verano y los padres tiemblan.

En ese sentido, cabe recordar un dicho popular -no demasiado antiguo- que dice lo siguiente: "pretenden que trabajemos como si no tuviéramos hijos, y que tengamos hijos como si no trabajáramos". Y es que, esta frase, lejos de ser un refrán sin más, es una verdad como un templo.

Compaginar una vida vida laboral, sin grandes sobresaltos ni aspiraciones grandilocuentes, y llevar al día todo lo que tiene que ver con la crianza es un arduo trabajo de fondo agotador para las familias, y especialmente para las mujeres.

No obstante, sin entrar en el infinito escalafón inferior en el que se encuentran las madres debido a la presión social que sufren, que escuchan diariamente comentarios de tipo: "¿con quién has dejado a los niños?" si se trabaja en una hora poco corriente, o simplemente ha salido a disfrutar, este tema sobre el curso se va a centrar en qué hacer en las temidas mataciones (vacaciones), como bien acuña la CEO de Club de las Malamadres, Laura Baena.

⚡️Terminamos el lunes con la circular del disfraz fin de curso en marcha. Los chats están a tope de actividad.💬Y a vuestros buenoshijos y buenashijas, ¿qué disfraz les ha tocado?#tipdeldia#maternidad pic.twitter.com/EBabAjcFey — malasmadres (@malasmadres) June 3, 2024

El curso escolar 2023/2024 acaba el próximo lunes 24 de junio, un lunes, un calendario con poco sentido común, acorde a los malabares que las familias están acostumbradas a hacer.

Por su parte, los niños que aún cursan las escuelas infantiles (0-3 años) pueden seguir acudiendo hasta el miércoles 31 de julio.

Una vez finalicen las clases lectivas a partir de Educación Infantil, quedan por delante concretamente 51 días laborales para que las criaturas vuelvan a incorporarse al colegio el martes 10 de septiembre, y todo vuelva a la "rutina", según el calendario oficial de la Junta de Andalucía para el curso 2024/2025.

Mientras tanto, y hasta que llegan las vacaciones de padres y madres, que rondan entre 20 y 30 días en el mejor de los casos, quedan varias semanas para volver a desarrollar nuevamente el sentido más creativo para organizar el día a día: tirando de planificación con calendario en mano, planteado cada semana con familiares cercanos, o directamente pagando un campamento o una ayuda en casa.

En definitiva, un plan de verano con el siguiente margen de maniobra:

Benditos abuelos

Un gran porcentaje de familias aseguran que en verano no tienen otra opción que acudir a los abuelos para los grandes superhéroes sin capa del S.XXI se dediquen a cuidar de las criaturas durante las horas en las que los padres trabajan.

Este plan contempla que los mayores se desplacen a recoger a los niños a primera hora de la mañana, en el mejor y más cómodo de los casos cuando ambos viven en la misma ciudad.

El otro escenario ocurre cuando no comparten lugar de residencia: toca coger carretera y manta y llevar a los niños a donde corresponda.

Campamento de verano

Para aquellas familias con posibilidades a nivel adquisitivo, existen los conocidos campus de verano en diferentes colegios de la ciudad, así como en los clubes deportivos.

No obstante, se trata de una opción que no todo el mundo puede permitirse, dado que sus precios oscilan entre 60 y 100 euros por semana, sin contar con el servicio de comedor para que los niños salgan al menos a las 15:00 horas.

Si se hace un cálculo rápido, que el menor acuda al campamento desde el final del curso (24 de junio) hasta final de julio, la factura suma más de 280 euros.

Uno de ellos es el campamento que ofrece la empresa Openciencias, para los colegios de los Salesianos de la Trinidad, los Salesianos de Triana, Sagrado Corazón, las Salesianas de Nervión y las Salesianas de San Vicente; instalados todos ellos en los mismos centros educativos, una ventaja para los niños que cursan infantil, dado que se encuentran familiarizados con su ambiente rutinario.

La propia empresa instala una piscina acorde a cada etapa educativa, y al menos los pequeños disfrutan de un chapuzón cuando sobre las 12:00 de la mañana las temperaturas comienzan a dispararse en Sevilla.

Hay otras muchas opciones, como el que ofrece Torre Sevilla, con precios algo superiores, a cargo de Engranajes Culturales, que dispone también de aula de comedor, y otro en la Fundación Valentín de Madariaga.

Por su parte, la Fundación Cajasol cuenta también con este servicio, y otros clubes deportivos lo ofertan del mismo modo, sin necesidad de ser socios del mismo, como ocurre en el caso del Club Zaudín de Tomares.

"Sevilla Concilia"

Otra de las opciones viene por primera vez desde el Ayuntamiento de Sevilla, que se puede solicitar desde el pasado 20 de mayo es una ayuda pionera en la cuidad que consiste en un apoyo para cuidados gratuitos a menores en espacios municipales y a domicilio.

Se trata del programa Sevilla Concilia, una iniciativa de apoyo a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral para familias con menores hasta 16 años, fruto de un convenio con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en el marco del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad.

El plan #SevillaConcilia 👶🏼👧🏻 ofrece un servicio de canguros 🧑‍🧒‍🧒 a domicilio.🏫🫂 Incluye espacios municipales para fomentar la conciliación de familias con menores a su cuidado, especialmente en situación de vulnerabilidad, de los 11 distritos.ℹ️ https://t.co/dBgmDgfR97 pic.twitter.com/hqe4jlAimo — Ayuntamiento de Sevilla (@Ayto_Sevilla) June 10, 2024

En los llamados Espacios Concilia se establecerán grupos en función de los siguientes intervalos de edad: de 3 a 6 años, de 7 a 9 años, de 10 a 12 años, y de 13 a 16 años.

Hay un total de 456 plazas que se pueden solicitar desde el 20 de mayo con esta solicitud, que puede entregarse de forma telemática a través de la web del Ayuntamiento de Sevilla, mediante el registro electrónico, o bien acudir al distrito correspondiente para hacerlo presencialmente.

Según informa el Ayuntamiento de Sevilla, se trata de plazas rotatorias, dado que no se prevé que se soliciten todas las semanas que contempla el programa.

Se desarrollarán talleres didácticos que fomenten el espíritu creativo e imaginativo de los menores, permitiendo el trabajo cooperativo y el disfrute del periodo vacacional.

Se incluyen talleres de refuerzo educativo, expresión corporal a través del juego, animación a la lectura, juegos cooperativos y resolución de conflictos que favorezcan el aprendizaje en habilidades personales y sociales, entre otros.

Canguro a domicilio

Por otro lado, el Ayuntamiento de Sevilla, dentro del plan de ayudas a la conciliación, también ha puesto en marcha un servicio novedoso que ofrece una ayuda de canguros a domicilio, dirigida, en concreto, a familias con hijos de entre 4 meses y 12 años, con prioridad para familias monoparentales, víctimas de violencia de género, mujeres desempleadas de larga duración o mujeres y hombres mayores de 45 años, entre otros.

Según el pliego, una vez hecha la solicitud, serán los Servicios Sociales y los Servicios de Atención a la Mujer los que valoren las necesidades y requisitos de las familias solicitantes para garantizar la seguridad e integridad de la persona trabajadora, de modo que están excluidos hogares "que cuenten con miembros con patologías mentales, o que requieran otros cuidados", entre otros requisitos.

Se trata de una ayuda cuya inscripción aún no está disponible, y según el Ayuntamiento de Sevilla está previsto que pueda solicitarse durante este mes de junio.