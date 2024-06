Éste es el calendario escolar en Sevilla para el curso 2024-25

Ya se conoce el calendario escolar en la provincia de Sevilla para el curso 2024/25. Lo ha dado a conocer esta semana la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP. El próximo ejercicio académico constará de tres puentes festivos. Las clases comenzarán en las guarderías el lunes 2 de septiembre; en los colegios, el martes 10; en los institutos, el lunes 16; y en los conservatorios y escuelas de idiomas, el viernes 20.

En cómputo global, el curso en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial (los colegios) constará de 182 días lectivos. En los institutos será de 179 jornadas de clases.

El trimestre más largo es el primero. En los colegios durará 71 días y en los institutos, 67. Entre septiembre y diciembre habrá dos puentes festivos. El del Pilar se pierde este año, al coincidir el festivo nacional con el sábado. Sí se mantendrá el de Todos los Santos, que comenzará el viernes 1 de noviembre y concluirá el domingo 3, así como el de la Inmaculada, que empezará el viernes 6 de diciembre (Día de la Constitución) y finalizará el lunes 9, al trasladarse el festivo del 8 de diciembre a esa jornada.

El primer trimestre acabará con las vacaciones de Navidad, que empezarán el lunes 23 de diciembre y finalizarán el martes 7 de enero de 2025, día posterior al de los Reyes Magos y declarado no lectivo en la provincia de Sevilla.

El puente del 28F

El segundo trimestre constará 66 días tanto en los colegios como en los institutos. Se iniciará el 8 de enero de 2025. Sólo incluirá un puente, el de Andalucía, que será de cuatro días. Comenzará el jueves 27 de febrero, declarado Día de la Comunidad Educativa. Seguirá el viernes 28, Día de Andalucía y terminará el domingo 2 de marzo.

Las vacaciones de Semana Santa transcurrirán del 14 al 20 de abril, de Lunes Santo a Domingo de Resurrección, una fecha tardía para la celebración religiosa que dejará bastante reducido el tercer trimestre, que durará 45 días en los colegios y 46 en los centros de enseñanzas medias.

El final del curso

En este periodo no hay puente festivo. El 1 de mayo será jueves, día no lectivo, pero no sucede así con el viernes 2. Las vacaciones de verano llegarán en los CEIP el lunes 23 de junio y en los IES el martes 24 de 2025.

A este calendario provincial se suma ahora el de las localidades, que suelen contar con varias jornadas no lectivas. En el caso de Sevilla capital suelen ser tres días de la Feria de Abril, que en 2025 presumiblemente se celebrará del martes 6 al domingo 11 de mayo. También se incluye el jueves de Corpus, solemnidad religiosa que el próximo año tendrá lugar el jueves 19 de junio, ya rozando el fin de curso.