Acusan al nuevo alcalde de Sevilla de "dejación de funciones" por el albergue en Hytasa

Primer escollo para el nuevo alcalde de Sevilla. Andaluces Levantaos, la coalición formada por Más País Andalucía, Andalucía Por Sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz, acusó ayer al recién nombrado primer edil sevillano, el socialista Antonio Muñoz, de comenzar su mandato bajo la “dejación de funciones” con respecto a la instalación del proyectado Centro de Alta Tolerancia (CAT), para personas en situación de exclusión social y sin hogar, en el Polígono Hytasa, a cuya construcción ha renunciado el promotor de la obra tras la avalancha de protestas por parte de vecinos y comerciantes de la zona al tratarse de suelo industrial, en contra de lo que marca el pliego de condiciones del contrato.

“Se ha preferido ceder a las presiones de la extrema derecha antes que elaborar un nuevo pliego de condiciones para que la empresa adjudicataria no justifique su retirada del proyecto en los supuestos vacíos administrativos del actual”, señaló ayer en este sentido la formación en una nota de prensa. De hecho, la coalición recuerda al primer edil sevillano y a su equipo de gobierno que “si, finalmente la empresa responsable de llevar a cabo el centro –la UTE Aossa Global S.A.-Doc 2001 S.L– decide rescindir el acuerdo, ésta, además, de indemnizar al Ayuntamiento, no podría licitar en ninguna otra administración pública”.

Asimismo, los enlaces en Sevilla de la alianza sostienen que el anuncio de Muñoz “no puede ser interpretado de otra manera que como una cesión, casi claudicación, a la brutal campaña de Vox y la ultraderecha sevillana contra dicha instalación, quienes, utilizando el discurso del miedo, como siempre, han conseguido generar incertidumbre para destruir el principio de solidaridad de forma oportunista, irresponsable y con vistas electoralista”.

Desde Andaluces Levantaos destaca asimismo que “la extrema derecha, además de apelar al miedo con su manido discurso clasista, ha utilizado el argumento del pliego de condiciones de la licitación para oponerse a la instalación del albergue, a pesar de que el Polígono Hytasa es el más céntrico, social, cultural e integrado de todos los polígonos de la ciudad”.

En este punto, la coalición entiende que el alcalde y los servicios jurídicos del Ayuntamiento “tengan dudas” sobre si en la judicatura encontraría eco esa cuestión técnica sobre la ubicación en un polígono, “pero la solución no puede ser la renuncia, sino la redacción de un nuevo pliego de licitación que sea más claro en cuanto a la cuestión de la ubicación en Hytasa”. Por último, considera que si el Consistorio hispalense no elabora un nuevo documento para así “proteger el centro y descongestionar el centro de la Macarena”, además de “silenciar a las voces intolerantes que creen que en Sevilla no todo el mundo tiene cabida, confirmará que se ha convertido en el nuevo cómplice y siervo de la extrema derecha”.

La renuncia del promotor de la obra a la construcción de este nuevo centro para personas sin hogar llamado a descongestionar el de la Macarena se hizo pública a finales de la semana. El principal escollo para construirlo en esta zona, un lugar elegido por la propia empresa, es que el pliego del contrato no permitía ubicarlo en zona industrial y había generado protestas de vecinos, comerciantes y empresarios de la zona por esta razón. Por eso la empresa busca estos días con el Ayuntamiento una vía administrativa para formalizar la marcha atrás al contrato.

En cualquier caso, el oficialmente denominado Centro de Alta Tolerancia (CAT) para personas en situación de exclusión social y sin hogar no busca sustituir al albergue de la Macarena, sino ofrecer nuevo equipamiento para acoger a las personas sin techo. La ciudad necesita este tipo de centros y en algún lugar de la capital habrá que construirlo. Lo recordó esta semana el nuevo alcalde Antonio Muñoz.