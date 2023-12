Adepa denuncia la autorización de Patrimonio para el proyecto del Paseo Colón 10 y 11 y pide que no se conceda la licencia

Una denuncia y una solicitud. La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha denunciado ante la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía la decisión de la Comisión de Patrimonio que autorizaba el proyecto para construir 36 apartamentos turísticos en las parcelas 10-11 del Paseo de Colón. Adepa entiende que el acuerdo de la Comisión vulnera las directrices para proteger el paisaje urbano, las leyes patrimoniales al autorizarse el derribo de dos edificaciones que no están en ruina; las ordenanzas y normativa urbanística de Sevilla por no ser autorizable la agregación de estas dos parcelas y la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2013. En otro escrito dirigido a la Gerencia de Urbanismo, Adepa pide que no se conceda la licencia de derribo y construcción por estos mismos motivos.

El proyecto para construir 36 apartamentos turísticos, 31 plazas de aparcamiento y diversos locales comerciales en los números 10 y 11 del Paseo de Colón ha estado envuelto en la polémica desde el principio. De hecho, la Comisión de Patrimonio echó dos veces para atrás el proyecto antes de dar el visto bueno en mayo de 2023. La primera vez planteando reparos por por la afección al edificio anexo de la Real Maestranza de Caballería y por su altura.

En el segundo dictamen, este órgano dependiente de la delegación territorial de Cultura en Sevilla, acordaba por unanimidad de sus miembros, solicitar un nuevo proyecto en el que se propusiera una solución que redujera el volumen de la esquina de la última planta en conexión con el edificio de la Maestranza, procurando que el nuevo edificio no tuviera sobre este más incidencia de la que ya tenía el edificio primitivo.

Hace apenas unos días, el pasado 21 de noviembre, la Gerencia Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente, a propuesta del gerente, retiró del orden del día de la comisión ejecutiva los puntos 20, 24 y 25 relacionados con licencias de demolición en el Paseo Colón para la construcción de estos apartamentos turísticos.

El punto 20 consistía en conceder licencia de parcelación consistente en agregación de dos parcelas situadas en Paseo Colón 11 y calle Circo 3. El punto 24 concretamente era la concesión de licencia de obra de demolición total del edificio existente en el Paseo Colón número 10-11 así como la licencia de obras de nueva planta de dos edificios contiguos situados en dos parcelas en Paseo Colón número 10 y 11 destinándose a la construcción de 36 apartamentos turísticos, cuatro locales en planta baja (sin uso definido) y un sótano con capacidad para 24 plazas de aparcamiento.

El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan de la Rosa, para justificar esta decisión, explicó que “vistas las propuestas del orden del día de la Comisión Ejecutiva de 21 de noviembre, en cuanto a los puntos 20º, 24º y 25º, todos ellos relativos a la finca sita en Paseo Cristóbal Colón 10 y 11, de conformidad con el itínere procedimental lo primero que hay que tratar en comisión ejecutiva es la licencia relativa al suelo, esto es, el punto 20 y, posteriormente la edificación (puntos 24 y 25), algo que queremos estudiar en profundidad”.