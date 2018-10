Adjudicada la obra del carril bici del Paseo de Colón

La actuación estaba contemplada en el planteamiento de la red de itinerarios ciclistas de la ciudad recogido en el documento Bases y Estrategias para la integración de la bicicleta en la movilidad urbana de Sevilla, del año 2005, pero hasta el momento no se había ejecutado, por lo que se ha mantenido en el Programa de la Bicicleta 2020.

El nuevo carril bici proyectado –de carácter bidireccional– irá pues cerca de las edificaciones del Paseo de Colón, de manera que la conexión con el centro histórico sea lo más directa, cómoda y segura posible. Hasta ahora no existía un acceso directo del carril bici de la ciudad con las calles Almirante Lobo, Postigo del Carbón, Antonia Díaz y Adriano.

Ninguna empresa se presenta para construir la biciestación de San Bernardo

La comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo ha acordado este miércoles declarar desierto el concurso público convocado para contratar la instalación de una biciestación en el intercambiador de San Bernardo para acoger 250 bicicletas. Ninguna empresa se ha presentado finalmente.

El Ayuntamiento no supo explicar ayer por qué no se ha presentado ninguna de las empresas que mostraron interés en ejecutar este espacio seguro de estacionamiento de bicicletas y cree que entre las causas no tiene nada que ver las condiciones que marcaban los pliegos.

Sobre el hecho de que se necesiten empresas con experiencia en este tipo de construcciones para bicis, el Consistorio dice que hay otros ejemplos en España y por tanto empresas que sabrían hacerlo.

En las próximas semanas volverá a licitarse el concurso con nuevos pliegos. La obra de la biciestación fue licitada por un presupuesto máximo de 179.000 euros.

Desde A Contramano se aseguró ayer que las empresas con más experiencia en estas biciestaciones son de fuera del país.