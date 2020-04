La Algaba no cobrará el canon a las empresas de las guarderías si mantienen el empleo

No hay negocio cuya actividad no se haya considerado esencial y haya tenido que echar el cierre por el estado de alarma cuya viabilidad no se vea comprometida. Uno es el del sector de las guarderías de niños de 0 a 3 años, cuyo curso ha quedado completamente en el aire.

Con el objetivo de articular medidas que contribuyan a mantener el empleo, el Ayuntamiento de La Algaba ha anunciado que no cobrará el canon durante todo el estado de alarma a las empresas que gestionan las dos guarderías municipales.

Ese pago es de unos 3.000 euros al mes, dependiendo del número de alumnos matriculados, y la condición que se exigirá es que los trabajadores no sean despedidos, lo que repercutirá en unas 23 familias del municipio.

Es una de las medidas, novedosas hasta ahora en la provincia, que La Algaba va a tomar, para intentar "amortiguar" los efectos de la crisis económica derivada del Covid-19.

Como en otros municipios, las otras medidas tienen que ver con la flexibilización en el cobro de tasas y tributos municipales, que se suman a las que también pondrá en marcha el Opaef.

Otras medidas para los negocios locales

Se está estudiando la aplicación de la tarifa mínima de la tasa de la basura durante el tiempo que dure el estado de alarma a las actividades comerciales afectadas por el cese de actividad, aunque se hará efectivo en el segundo semestre el año. En el primero la modificación es imposible, según señala el Consistorio, porque los recibos ya están emitidos. Sí se puede aplazar el pago hasta el 31 de diciembre sin costas ni intereses.

Como han hecho otros ayuntamientos, La Algaba suspenderá la liquidación de la tasa de veladores por el tiempo de duración del estado de alarma y tampoco se llevará a cabo la liquidación por la ocupación de la vía pública con puestos del mercadillo .

Igualmente, se compensarán todos los periodos abonados y no disfrutados de las actividades deportivas una vez que las instalaciones estén de nuevo en funcionamiento.

También se descontarán los días de cierre de negocios de la tasa de quioscos.

En lo que respecta a las guarderías municipales, el gobierno local señala que sin esa medida del canon las empresas no podrán hacerse cargo del mantenimiento de sus trabajadores, al ser insuficiente la ayuda recibida por la Junta.

Se trata de "responder al impacto económico negativo que la actual situación está produciendo sobre la economía de las familias y comercios de nuestro municipio", subraya el alcalde, Diego Manuel Agüera (PSOE). "Estamos con los vecinos al facilitarles espaciar los pagos para que puedan facilitar sus recursos a cuestiones de primera necesidad", ha añadido en un comunicado.