Apellis, a un paso del primer fármaco frente a la primera causa de ceguera

Poco a poco los enfermos dejan de ver con nitidez líneas y curvas hasta que sólo aprecian oscuridad (una mancha negra) en la visión central, afectando en gran medida la calidad de vida . “Genera una pérdida brutal en la autonomía de las personas: Dejan de tener visión nocturna; les impide leer, o ver una película; no pueden escribir con el ordenador ni con el móvil”, asevera Jacinto Zulueta , presidente de la Asociación Mácula Retina . La degeneración macular no tiene cura .

El punto de inflexión para Juan se produjo durante unas vacaciones: “Me senté en un bar con mi mujer y mi hija. Traté de elegir entre las tapas en un cartel del establecimiento, pero no logré verlo. Mi mujer y mi hija lo veían perfectamente. Acudí al médico y me dio una noticia que me provocó mucho daño: “Tienes la visión de un hombre de 80 años; e irá a peor, sin remedio ”. Juan tenía entonces 59.

Un problema de salud en aumento

La degeneración macular asociada a la edad, en general, es la principal causa de pérdida de visión. Es muy invalidante. “No te deja leer, ni ver la TV ni conducir. Antes las personas mayores no necesitaban escribir en el móvil o en el ordenador, pero hoy casi todo es on line. Con esta enfermedad tienes una mancha negra en el centro de tu visión. Son personas de baja visión pero no son ciegos”, explica el doctor Montero de Espinosa. La DMAE húmeda es más agresiva: “Empieza a sangrar y es más rápida, pero frente a esta DMAE tenemos un arma, un tratamiento (inyecciones intravítreas). A principio la degeneración macular es seca y va degenerando hasta que, en algún momento, se produce una hemorragia y se forman neovascularización. Se convierte en húmeda o mejor dicho exudativa porque sale plasma y sangre de los vasos sanguíneos”, añade. Frente a la DMAE seca no existen tratamientos, de momento. Los pacientes sólo reciben complementos alimenticios con componentes de la retina. Se trata de un problema de salud y social en aumento vinculado al envejecimiento.