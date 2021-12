Asaltan dos almacenes de juguetes en la misma noche en Sevilla

Dos almacenes de juguetes sufrieron sendos robos la madrugada de este lunes en Sevilla. En uno de ellos los delincuentes sustrajeron una importante cantidad de dinero y una serie de juguetes, que a buen seguro serán revendidos en los próximos días en el mercado negro. En el otro, los ladrones no consiguieron llevarse nada porque saltó la alarma y un vigilante llamó a la Guardia Civil, momento en que los asaltantes aprovecharon para huir.

El robo consumado se produjo en una nave del polígono Los Girasoles, en el término municipal de Valencina de la Concepción aunque más cerca de Camas y Santiponce. Aquí los ladrones utilizaron una palanqueta para reventar la cerradura de la puerta de la nave, en la que tiene su sede la empresa de juguetes Belando. Esta compañía está especializada en la venta y distribución de juguetes y regalos que se lanzan en las cabalgadas de Reyes Magos de toda la provincia, y suele tener actividad a partir de septiembre.

Los asaltantes entraron en la nave y sustrajeron el dinero que había en la caja, así como distintos juguetes. También se intentaron llevar un furgón de carga de la empresa, pero se encontraron con que el vehículo no arrancaba. Los responsables del almacén explicaron a este periódico que el furgón se les averió el sábado y no habían podido arreglarlo aún. "Al final hemos tenido hasta algo de suerte, porque si se llevan el furgón habrían cargado muchos más juguetes en él", indicó uno de los propietarios de la empresa.

El robo se produjo de madrugada, pero no se conocen más detalles. Los afectados no se dieron cuenta hasta que llegaron a la nave, sobre las nueve y media de la mañana de este lunes. Al llegar, vieron la puerta forzada y una caja colocada detrás. Posiblemente los ladrones la pusieron así para que la puerta no se abriera y nadie sospechara antes de que la puerta había sido forzada, y les diera tiempo así de huir sin levantar sospechas.

La Guardia Civil investiga el robo. Un equipo de la Policía Científica estuvo inspeccionando la nave durante la mañana de este lunes, en busca de alguna huella dactilar o vestigio biológico que pudiera ayudar a identificar a los ladrones. También se revisan las imágenes de una cámara de seguridad cercana, para comprobar si grabó a los delincuentes durante el robo.

A mediodía de este lunes, un cerrajero trabajaba en la reparación de la cerradura. "Vengo de una panadería en la calle Trabajo, en Triana. No paran. Hay muchísimos robos", decía el trabajador.

El otro asalto se quedó en una tentativa. Ocurrió en Gines sobre la una y media de la madrugada. Fue en la nave de la empresa Juguetilandia, en el centro comercial Gines Plaza. Los asaltantes forzaron una puerta trasera, que da al muelle de carga, para poder acceder a la nave. Sin embargo, saltó la alarma y el vigilante del polígono avisó a la Guardia Civil. Los delincuentes huyeron sin entrar y sin robar nada, según explicó a este periódico otro vigilante la mañana de este lunes.

El año pasado, la Policía desmanteló un par de bandas especializadas en los robos de naves industriales, que desde el principio de otoño hasta las Navidades se dedicaban a asaltar almacenes de juguetes. Los negocios de jamones, embutidos y quesos, así como las perfumerías y las tiendas de telefonía móvil, son otros de los preferidos por los delincuentes en estas fechas. El pasado sábado, un vigilante abortó un robo en una tienda de Vodafone de la calle Luis de Morales, en Nervión, donde fue detenida una persona por su presunta participación en el robo.