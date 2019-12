El Ayuntamiento de Sevilla publica un calendario de descansos del taxi lleno de errores

El Ayuntamiento de Sevilla ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) un calendario de descansos del servicio público del taxi que está plagado de errores. Como ejemplo, en el documento que ya es oficial figura un mes de octubre con sólo 30 días y no 31, mientras que algunas fechas no coinciden con las reales. Así, para el Ayuntamiento de Sevilla el 12 de octubre de 2020 cae en martes, cuando en realidad será lunes.

El calendario también tiene fallos de carácter técnico. Por ejemplo, el día 6 de enero no aparece qué turno es el que trabaja. O el 10 de julio tiene que descansar la letra A y no la C, como figura en el cuadrante aprobado. Este plan no sólo está publicado en el BOP sino que también ha sido colgado en la página web del Instituto del Taxi de Sevilla. El calendario es el que anunció en el Pleno del Ayuntamiento el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera.

La asociación Elite Taxi Sevilla denunció ayer la existencia de múltiples errores en el documento y lamentó que no haya dado a los taxistas la oportunidad de votar qué calendario querían. El Ayuntamiento ha impuesto el elegido por las asociaciones mayoritarias, la Unión Sevillana del Taxi y Solidaridad Hispalense del Taxi.

Élite aseguró que se aprobó un calendario y sobre él se han hecho cuatro modificaciones. Esta asociación de taxistas ha hecho saber los errores que existen en el calendario al delegado de Gobernación, al que han planteado también que el 5 de enero debería salir a trabajar una letra más porque puede darse que no haya suficientes taxis en la calle para una jornada de alta demanda. Élite recordó que presentó un calendario al Instituto del Taxi en septiembre, que fue votado por sus socios, con la idea de que el gremio pudiera elegir qué sistema de trabajo quería. Sin embargo, a un día de que termine el año, el calendario aprobado está repleto de fallos.