CCOO llama al SAS a la "consolidación" de los 12.000 contratos temporales que acaban a final de mes

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla ha protagonizado este viernes una protesta a las puertas del Hospital de Valme para reclamar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) la "consolidación" de los 12.000 contratos que se firmaron durante la pandemia, catalogados como refuerzo Covid, y que acaban a final de año. La Junta ya ha anunciado su renovación, pero lo hará como temporales y no como plantilla fija y estructural.

"Este grupo de profesionales tienen que ser incluidos en la plantilla del SAS porque la actual plantilla es deficitaria. Fruto de ello, los retrasos continuos en la obtención de una cita médica en nuestros centros de salud, la interminable espera para una prueba o para que nos atienda un profesional especialista", denuncia el secretario de Acción Sindical del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla, Juan José Limones.

El asunto de los sanitarios de refuerzo es un problema para la Consejería de Salud desde hace un año. Justo entonces, 8.000 de ellos se fueron a la calle después de que la Junta de Andalucía decidiese no ampliar su vinculación, dando por finalizada la pandemia. A las pocas semanas, el SAS entró en una crisis de plantilla que obligó a reconocer con acciones que aquellos despidos masivos habían sido un error y optó por contratar personal jubilado, ampliar las jornadas laborales de los sanitarios o sacar convocatorias fuera de la bolsa de empleo para paliar este déficit. Ahora, aquellos 12.000 que sí sobrevivieron a esa criba hace un año cumplen contrato. La Junta ha anunciado su renovación, ya desvinculados del apellido de refuerzo Covid con el que fueron firmados. Sin embargo, "todo está en el aire", lamenta Limones.

"Los trabajadores que acaban el contratos en menos de 30 días, e incluso las direcciones de los centros sanitarios en los que trabajan, siguen hoy por hoy sin instrucciones claras sobre qué va a pasar con esos contratos temporales, que suponen el 10% de la plantilla regional del SAS y, teniendo en cuenta que ya el año pasado dejó a 8.000 sin renovar, nos tememos lo peor", lamentan desde CCOO, que apuntan que, en concreto, en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, donde se ha llevado a cabo la protesta este viernes, esta circunstancia afecta a 800 empleados de distintas categorías.

"El personal está agotado y no es novedad, mientras la imagen de sanidad pública se deteriora y permite al Gobierno andaluz justificar que gran parte del aumento del gasto sanitario se traslade a empresas privadas a las que les interesa nuestra enfermedad, no nuestra salud", ha manifestado el Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla, que apunta otro factor que dificulta la contratación: la desactualización del corte de la bolsa de empleo. "La selección temporal del personal se está llamando por el corte de bolsa de 2020, es decir, que todo aquel personal sanitario que se hayan graduado a mayo o junio de 2021 y este mismo años, es decir, dos generaciones, no están en bolsa, siguen en trámites. Y los estamos dejando ir a la privada o a otras comunidades autónomas o fuera de España".

"La situación es muy precaria y precisa de una urgente intervención del Gobierno andaluz, sobre todo, en Atención Primaria, ya que es la puerta de entrada al sistema sanitarios y es lo que hace a la sanidad pública diferente a la privada", concluye Limones, que anuncia nueva protesta el próximo día 14 de diciembre a las puertas del centro de salud de Mairena del Aljarafe.