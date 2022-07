CSIF denuncia el empleo de profesionales “no cualificados en seguridad privada” con “salarios muy bajos” en las obras de reurbanización de Torneo

CSIF Sevilla, a través del área de Seguridad Privada, vuelve a denunciar nuevos casos de intrusismo en este ámbito profesional, acontecidos en esta ocasión en las obras de reurbanización del Paseo de Torneo, adjudicadas hace un año por el Ayuntamiento de Sevilla a la empresa Martín Casillas. Dicha adjudicación se centra en la mejora de calles y espacios públicos a lo largo de 1,5 kilómetros, con un plazo de ejecución de 18 meses.

Según explica el responsable del área de Seguridad Privada de CSIF Sevilla, Felipe Caro, “hemos formulado denuncia por intrusismo laboral ante la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Sevilla, dependiente de Policía Nacional”. El sindicato ya cursó recientemente, en el mes de abril, otra denuncia por intrusismo ante este organismo, con motivo de la agresión desproporcionada ocurrida en la caseta del PSOE en la Feria de Sevilla, “que se debió igualmente a la contratación de personal no cualificado”.

CSIF considera que la contratación de los trabajadores para los trabajos de reurbanización de Torneo “constituye una vulneración de la normativa vigente”: la Ley 5/2014 de 4 de abril, Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, Reglamento de Seguridad Privada aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y el resto de la normativa de desarrollo de la Ley 23/1992, de 30 de julio. En este sentido, la contratación de empresas para la vigilancia y protección de bienes no autorizadas por el Ministerio del Interior -y, por tanto, no inscritas en el Registro Nacional de Seguridad Privada- “supone una infracción normativa, tanto por parte del trabajador que desempeña esa actividad, como de la empresa a la que pertenece”.

Una responsabilidad que, según explica Felipe Caro, se extiende asimismo al propio Consistorio: “La ley lo dice claro: la empresa contratante, en este caso el Ayuntamiento de Sevilla, también tiene el deber y obligación de cerciorarse de que todo se hace como la legalidad vigente dice; por lo tanto, el Ayuntamiento es responsable es responsable subsidiario por este incumplimiento de la normativa”.

“Estamos ante una contratación de personal sin ninguna habilitación para el desempeño de estas funciones, que están reservadas, por ley, al personal de seguridad privada”, explica el responsable sindical de CSIF. “Se ha contratado para la seguridad a personas sin experiencia, con unos salarios muy bajos, para prevenir robos y actos vandálicos”.

Profesionales autorizados por Interior

CSIF Sevilla, desde el área de Seguridad Privada, desea recodar que todo vigilante de seguridad debe aprobar diferentes cursos de formación y/o superar un proceso selectivo, así como estar integrado profesionalmente en una empresa de seguridad, en la que debe cursar, con continuidad, una formación anual obligatoria.

“Las empresas de servicios o de construcción están contratando personal que no está instruido en seguridad, lo que supone una sobreexposición frente a una agresión o un acto delictivo”, explica Felipe Caro. “Su contratación es mucho más rentable, en términos económicos, que contratar a una empresa de seguridad”.

CSIF continuará denunciando a todas las empresas que no cumplan el convenio colectivo: “nuestro objetivo es la defensa de cualquier incumplimiento por parte de la empresa hacia todos los trabajadores, entendiendo que existen compañeros que, al no disponer de información sindical objetiva y seria, no son conscientes de la labor que podemos realizar para la defensa de sus derechos”.