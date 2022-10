Muere el cantante Antihéroes Rockband mientras actuaba en la Velá de San Miguel

El cantante de la banda Antihéroes Rockband sufrió un infarto fatal en la noche de este sábado mientras actuaba en la popular Velá de San Miguel, en el Muelle de la Sal. Los testigos del evento ha denunciado la tardanza en llegar de los servicios sanitarios para atender a esta persona.

Pasaban las once de la noche cuando se produjo el luctuoso suceso. La banda apenas llevaba una hora de actuación cuando su cantante cayó fulminado sobre el escenario. Rápidamente se encendieron las alarmas. Una de las personas que se encontraban allí, Luisa Chávez, ha relatado a este periódico cómo fueron los angustiosos minutos de espera hasta que llegaron los servicios de emergencia: "De entrada, durante la actuación no había presencia policial por lo que pudiera pasar. Se llamó a los servicios de emergencia pero no llegaban. Tardaron como 15 o 20 minutos".

Las primeras tareas de reanimación al cantante la tuvieron que realizar algunas de las personas presentes, ya que la ambulancia tardó unos 20 minutos en llegar al Muelle de la Sal, según los testigos.

Nefasta la organización de la @vela_sanmiguel @Ayto_Sevilla es vergonzoso sí, no tiene cabida que se organicen eventos sin tomar medidas de protección. Ojalá ese hombre esté bien 😞 — Florencia García (@Petaliito) October 1, 2022

Los testigos relatan que tras unos minutos de incertidumbre llegó la Policía Local. Posteriormente lo hizo una ambulancia que accedió al Muelle de la Sal por la entrada situada junto a la Torre del Oro. Y luego, también llegaron más efectivos de Policía, el 061 y Protección Civil. "El problema fue que durante 20 minutos no había nadie. Es cierto que las primeras maniobras las hicieron médicos que estaban allí. Estuvieron mucho tiempo con la reanimación, pero no sabemos qué paso".

Según han informado a este periódico fuentes del 112, la primera llamada alertando de lo sucedido la recibieron a las 23:23. En ese momento dieron parte al 061, a la Policía Local y al Cecop. Las personas que realizan las llamadas confirman que algunos sanitarios presentes estaban realizando las primera tareas de reanimación al cantante.

Tras la llegada del 061 se continuó durante casi una hora con las tareas de reanimación, siendo evacuado el cantante, de 50 años, al Hospital Virgen del Rocío, donde se certificó el deceso.

Por su parte, fuentes municipales consultadas por este periódico han subrayado que en la Velá de San Miguel, un evento organizado por una entidad privada, no era necesaria la presencia permanente de la Policía Local o Protección Civil al tratarse de un espectáculo con una cantidad de público reducida. Sí destacan que el dispositivo general que abarcaba todos los eventos de la ciudad funcionó correctamente, desplazándose hasta el lugar la Policía Local y Protección Civil cuando recibieron el aviso.