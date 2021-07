Así es el calendario escolar del curso 2021-2022 en Sevilla: inicio de las clases, festivos y vacaciones

El curso escolar 2021-2022 comienza en la provincia de Sevilla el próximo viernes 10 de septiembre. Este año la intranquilidad por el coronavirus seguirá presente, aunque puede que sea menos preocupante que en 2020 por la experiencia ya adquirida y por la previsiblemente remisión de la quinta ola al final del verano, por no hablar de una vacunación que ya habrá alcanzado el 70% de población general. Más allá de la situación pandémica, detallamos cómo es el plan lectivo.

Las clases comenzarán en Educación Infantil, Primaria y Especial el 10 de septiembre, mientras que la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional (FP), Artes y Educación Permanente lo harán el miércoles 15 de septiembre. Los cursos de Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Artísticas Superiores arrancarán el 20 de septiembre.

Según la Consejería de Educación, el primer trimestre tendrá 70 días en Infantil, Primaria y Especial y 67 en el resto. El segundo trimestre durará 63 días para todas las categorías y el tercero 49. Las clases concluirán para todos el 24 de junio.

Vacaciones y días festivos

Las vacaciones de Navidad de este curso serán desde el jueves 23 de diciembre hasta el domingo 9 de enero. Las de Semana Santa van desde el sábado 9 de abril al 17 de abril, Domingo de Resurrección.

A estas vacaciones hay que añadir siete días festivos nacionales y regionales en estas fechas:

12 de octubre, día de la Hispanidad. Día no lectivo.1 de noviembre, día de Todos los Santos. Día no lectivo.6 de diciembre, día de la Constitución. Día no lectivo.8 de diciembre, Inmaculada Concepción. Día no lectivo.25 de febrero, día no lectivo por Fiesta de la comunidad educativa28 de febrero, día de Andalucía. Día no lectivo2 de mayo, día no lectivo por el día anterior, día del Trabajador

El día de la Hispanidad cae este año en martes, por lo que no hay un puente como el año pasado. El día de Todos los Santos cae en lunes, por lo que sumará tres días de descanso. El 6 de diciembre caerá en lunes, mientras que la Inmaculada caerá en miércoles.

Asimismo, en febrero, habrá cuatro días de descanso desde el 25 hasta el 28, ya que al fin de semana se suman la fiesta de la comunidad educativa (viernes) y el día de Andalucía (lunes). Por último, el día del Trabajo cae este año en domingo y se trasladará el no lectivo al lunes 2.

A este calendario hay que sumarle los dos festivos que tiene cada municipio. En el caso de Sevilla capital, será el 4 de mayo (miércoles de Feria) y el 16 de junio (Corpus Christi).