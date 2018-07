La Catedral denuncia la venta de entradas no oficiales por internet

El Cabildo de la Catedral de Sevilla ha denunciado la venta de entradas no oficiales para acceder al monumento. Una serie de páginas web estarían ofertando tíckets de la visita cultural que no son válidas. Desde hace un tiempo los responsables del monumento más visitado de la ciudad están preocupados por el creciente número de personas, principalmente extranjeros, que llegan con un billete comprado de manera anticipada a través de internet y, a la hora de validarlo, comprueban que no es oficial y, por lo tanto se le deniega la visita. El Cabildo Catedral ha publicado en su página web una nota en la que advierte que no se hace responsable de estas entradas emitidas por empresas ajenas a la institución e insta a las personas que hayan podido adquirir una de ellas a poner el hecho en conocimiento de las organizaciones de consumidores y usuarios.

Las entradas para visitar la Catedral de Sevilla, que además incluye la Giralda y la iglesia del Salvador, sólo se pueden adquirir a un precio de nueve euros en las taquillas del monumento o de manera anticipada a través de su recién renovada página web, como recordó ayer a este periódico el delegado de Administración y Patrimonio del Cabildo, Francisco Ortiz Gómez: “Hay empresas que están utilizando el nombre de la Catedral de manera indebida. Hay un intrusismo porque ofrecen en nombre nuestro las entradas. Es una competencia desleal que está amparada por el vacío legal que existe en la venta por internet. Estamos viendo si se puede arbitrar algún tipo de control”.

Fundamentalmente son ciudadanos extranjeros, aunque también hay nacionales, los que caen en la trampa y compran estas entradas que, en muchas ocasiones, se venden por un precio mucho más elevado del oficial. “Se presentan aquí y el propio torno no les abre porque no reconoce la entrada. Es desagradable decirles que no pueden acceder”, añadió el canónigo.

El Cabildo se ha visto obligado a publicar un mensaje en su página web oficial, www.catedraldesevilla.es, para advertir a los visitantes de que pueden ser estafados si compran su entrada en un sitio web que no sea el suyo.

Una simple búsqueda en internet muestra una gran cantidad de páginas que ofrecen entradas para visitar la Catedral. La mayoría de ellas oferta un paquete con guías locales y por un precio que supera los 20 euros. En la mayoría de ellas el pack incluye algún otro monumento, principalmente el Real Alcázar.El Cabildo Catedral, con el objetivo de disminuir las largas colas que se forman ante la puerta de San Cristóbal para acceder al monumento, renovó hace unos meses su página web para ofrecer la posibilidad de adquirir las entradas de manera anticipada. Los tíckets están disponibles tanto para visitas de diez personas o menos y para grupos más amplios. Son varias las opciones que se ofrecen. La entrada general para la Catedral, la Giralda y el Salvador cuesta nueve euros y se puede adquirir por intervalos horarios de 15 minutos. También están disponibles los billetes para la cubiertas de la Catedral, la visita guiada al Salvador llamada Huella de lo Sagrado, una visita sólo al Salvador, o el acceso gratuito de los lunes a la Catedral y la Giralda.