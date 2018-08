Celis ubica la regulación del taxi y los VTC en los presupuestos de 2019

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, celebró ayer "la diligencia y gran actuación política" que ha realizado el Ejecutivo central para dar solución al conflicto entre taxistas y vehículos con conductor (VTC) y recalcó que, en general ya sea para algún coste que suponga la regulación de estos dos tipos de transporte como cualquier incorporación presupuestaria, como por ejemplo el desdoblamiento de la carretera N-IV, deberá hacerse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.

Esa fue la tesis que defendió Gómez de Celis al ser preguntado sobre las declaraciones del consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, en las que éste mostró la voluntad de Andalucía para cooperar en la solución del problema existente por el "desequilibrio" entre VTC y taxi y en las que advirtió de que de producirse un coste en las comunidades para su regulación, deberá ser el Estado el que lo afronte.

"Yo no sé si se incorporará o no" una partida para este asunto en los PGE para 2019, apuntó el delegado del Gobierno, quien detalló que será el Ministerio de Hacienda y el de Fomento el que decidirán sobre este tema. "Hay que subrayar la diligencia y la gran actuación política que se ha realizado por parte del ministro del ramo, José Luis Ábalos, en un tema que viene suscitado desde hace muchos años", destacó. "Las VTC no aparecieron ayer, ni hace un mes. Las VTC vienen existiendo desde hace mucho tiempo y es un conflicto que nos hemos encontrado el Gobierno socialista y que en poco más de un mes ha sabido resolver", recordó Gómez de Celis.

Según especificó su representante en la comunidad autónoma, el Gobierno ha tenido en cuenta a las comunidades en la negociación. El delegado indicó que a estas "no se les puede olvidar que los presupuestos están aprobados, aunque no son los nuestros, y que, por tanto, tendremos que ver la posibilidad de que cualquier incorporación hacerla en los presupuestos de 2019".

Además, Gómez de Celis recordó que el informe del Gobierno destaca que la actividad desarrollada por el taxi está "sujeta a condicionamientos establecidos por las normativas locales y autonómicas", como "tarifas obligatorias en todo caso, horarios y calendarios determinados o estacionamientos en zonas reservadas".