Coronavirus: Sevilla alcanza las 300 muertes y roza los 1.400 hospitalizados desde febrero

Sevilla sigue registrando datos histórico respecto a la pandemia del coronavirus. Desde que se detectara el primer contagio el pasado 26 de febrero son ya 300 las víctimas mortales que se ha cobrado la crisis sanitaria en la provincia. El número de contagios tampoco tiene límites y tras una semana con los datos diarios disparados, las cifras difundidas este lunes por la Consejería de Salud y Familias vuelven a superar el centenar de positivos en 24 horas, elevando los casos activos hasta los 2.705.

Es decir, que por séptimo día consecutivo Sevilla está por encima del centenar de hisopados afirmativos declarados al Ministerio de Sanidad, algo que no se había vivido durante el pico de la pandemia aunque en aquellos momentos no se realizaban tantos test, por lo que se desconocía la magnitud de la tragedia. Un dato que no se da a conocer es la tasa de positividad de estas pruebas, es decir, sobre el centenar de casos diarios detectados sobre qué cantidad total de análisis se han producido.

Estadísticamente se está cumpliendo lo esperado. Ante la crecida de casos, más fallecimientos, aunque la mayoría de contagios se estén localizando ahora en grupos de población más jóvenes. Sevilla ha alcanzado hoy la cifra de 300 muertos por coronavirus desde el 17 de marzo que se registró la primera víctima después de que una persona más haya perdido la vida a consecuencia del patógeno.

La situación en los hospitales también empieza a ser menos alentadora de lo que lo era a principios de esta ya llamada segunda ola de coronavirus. Según el parte de la Junta de hoy, siete personas más han entrado en los centros sevillanos, siendo actualmente la situación real de 116 personas ingresadas, de los que 13 están en la UCI.

En cuanto a curados, la estadística se estanca con muy pocas recuperaciones o altas registradas. Hoy han sido 28 personas las que han logrado dejar atrás la enfermedad y que eleva el total de sevillanos libres del virus hasta las 3.205.

Respecto a los brotes declarados en las últimos días en residencias de mayores u otros centros sociosanitarios, Salud informa de una segunda muerte de un residente en el centro de discapacitados Mater et Magistra de Mairena del Aljarafe y un total de contagios que asciende hasta los 39, de los que 28 son usuarios y 11 trabajadores. Por otro lado, no hay novedades en el foco del asilo de Vitalia en el mismo municipio, que reúne un total de 25 positivos (20 residentes y 5 trabajadores).