Esteriglass. Éste es el nombre que una empresa sevillana le ha dado a una maquina diseñada para desinfectar de coronavirus las gafas de las ópticas en sólo tres minutos. Detrás de este pionero sistema está el empresario y emprendedor tomareño, Leocadio Ramos, que en los últimos días ha visto aumentada su ya amplia lista de patentes aprobadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y comercializadas, ahora, cómo no, con el virus SARS-CoV-2 como protagonista.

"Desde que tengo recuerdos, y ya tengo 61 años, siempre he tenido la condición de curiosidad ante todo lo que me rodea, principalmente máquinas, siempre ando desarmando cosas para ver cómo funcionan. Hace algunos años monté la empresa LR Technologie, dedicada al desarrollo de dispositivo y mejoras de dispositivos cotidianos y, tras la pandemia que vivimos, empezamos a buscar el desarrollo de dispositivos aplicando la tecnología ultravioleta en el espectro C Germicida", explica el artífice de este innovador sistema, recientemente patentado con el nombre de barras, baldas y mobiliario expositor para gafas con sistema de esterilización mediante UVC Germicida.

El Esteriglass es un dispositivo estanco basado en un proceso físico frío (sin temperatura) mediante luz UVC Germicida, que consiste en una radiación de onda corta de 254 nanómetro que ataca al ADN de los virus y bacterias, modificándolo letalmente e impidiendo su rápida reproducción. "Este dispositivo a groso modo consiste en unas barras expositoras que por un sistema físico las gafas colocadas en el expositor de las ópticas quedan esterilizadas en tan sólo 3 minutos contra todo virus, bacterias, moho etc en un 99,9%", resume brevemente Ramos.

Este sistema aporta una solución muy rápida para la desinfección de un producto que está en contacto con los ojos de los pacientes y que, al igual que la nariz y la boca, pueden ser una puerta de entrada para el coronavirus. Por ello, las ópticas tienen que poner en cuarentena las gafas que a diario se prueba su cliente e higienizarla de manera manual. Estas tareas hacen perder tiempo de productividad al empleado y dañan y envejecen el producto.

"En la actualidad toda gafa probada por los clientes tiene que pasar por un proceso de esterilización de patógenos para poder ser puesta a la venta de nuevo. Ese proceso es químico y lleva más de un minuto por gafas. Teniendo en cuenta que cada cliente que entra en una óptica se prueba una media de siete gafas , son muchas las que van perdiendo el aspecto de nuevas por los productos de desinfección empleados", destaca Ramos.

Sin embargo, esta maquina agiliza este proceso de desinfección mediante simples barras expositoras o a través de un mueble tipo taquilla en cuyo interior lleva el dispositivo de esterilización. "Con nuestro sistema se pueden esterilizar más de 60 gafas en 5 minutos", afirma Ramos.

El empresario señala, asimismo, otros beneficios del uso de este dispositivo. "Una propiedad de nuestras barras expositoras UVC Germicida es que cuando la óptica cierra al mediodía o por la noche, al ser activadas esterilizan la atmósfera de toda la óptica como si de un quirófano se tratara quedando libre de agentes infecciosos", subraya y avisa de que su activación debe hacerse una vez la óptica cierre al público porque la luz UVC Germicida empleada para la desinfección puede ser dañina para el humano y no se debe mirar directamente mientras cuando está activada. "Por ello, nuestras barras y mobiliario cuenta con sistema de seguridad que se desactiva de modo automático ante cualquier manipulación indebida", apunta Ramos.

Sobre el producto empleado para esa desinfección, Ramos explica que actualmente este proceso se usa en la esterilización de aguas así como de aires en los edificios, así como en los hogares para desinfección de alimentos. "Es una revolución en el campo de esterilización de patógenos que son agentes infecciosos que pueden provocar enfermedades a su huésped", destaca.