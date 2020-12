Cosas que debes saber sobre el cuidado de la piel

La piel tiene lenguaje propio. Ayuda a comunicarte. Mediante el tacto, sientes, percibes sensaciones. Ahora es difícil tocarnos, pero sí lo hace el frío, la lluvia, el calor o el viento traspasando a tu interior, llegando al cerebro y provocando reacciones.

La piel recibe todos estos agentes externos. Sin filtros y, por tanto, también sufre. De ahí, la importancia de su cuidado para el que es recomendable poner en práctica una serie de hábitos, entre los que se incluyen, usar productos de calidad.

Calidad no quiere decir caros. Quiere decir adquiridos en lugares oficiales como en parafarmacias y Farmacia 4 Estaciones. Son negocios online. En las tiendas físicas, no hay tantas posibilidades para comparar productos como en un catálogo digital. Y en el tema de las cremas, necesitas tiempo para mirar bien y no elegir un producto equivocado.

La importancia de usar una buena crema

Para tener una piel saludable, lo ideal es que se combinen una serie de factores como una buena alimentación, ingerir líquidos y una buena hidratación exterior con cremas. Muchas veces llevas a la práctica todos, pero tu piel sigue estando reseca o con aspecto poco saludable. Si no le encuentras explicación, revisa el tipo de crema que te estás poniendo.

Hay que partir de la base de que no vale cualquier producto para hidratar porque hay muchos tipos de pieles y, a su vez, dentro de una misma persona, cada parte del cuerpo también tiene una piel distinta. No es lo mismo, la dermis que cubre la cara, que la del cuerpo, que la de las manos, la de los pies o la del contorno de ojos que es especialmente fina.

Unas partes sufren más que otras y unas partes están más expuestas al exterior que otras. Por todas estas razones, es aconsejable usar una buena crema pero para encontrar la que más encaja contigo, hay que buscar primero entre un amplio catálogo de productos certificados de venta en parafarmacias y/o farmacias.

Ritual para tener una piel facial saludable

La cara es la parte del cuerpo más expuesta al exterior. Además, también le pones maquillaje. Para tener una piel tan radiante y "jugosa" que salte a la vista su cuidado, hay que seguir una rutina todos los días. Son simplemente tres pasos. Luego puedes añadir los que quieras o le hagan falta a tu piel pero básicos son estos:

Lavar la cara

Si puedes dos veces al día si no, una por la noche

Crema hidratante y sérum

Es recomendable que complementes los dos porque la crema hidrata pero el sérum regenera la piel

Protección solar. Todos los días del año.

Si haces esto a diario, tu piel estará más saludable y tu rostro tendrá un aspecto fresco y luminoso. Pero recuerda que es muy importante usar buenos productos como los de Farmacia 4 Estaciones. ¿Sabes una cosa? Una crema de calidad aplicada antes del maquillaje hace que tu cara se vea distinta y tu maquillaje fino, bonito y elegante. ¿Te animas a probar?