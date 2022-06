Cs denuncia la eliminación de 100 plazas de aparcamiento en el centro de Sevilla en lo que va de año

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha advertido este domingo de “la eliminación de más de un centenar de plazas de aparcamiento para coches en las calles del Casco Antiguo en los seis primeros meses de este año”, lo que ha supuesto “un auténtico calvario para los vecinos del centro de la ciudad”.

En este sentido, ha denunciado que “la política restrictiva” del equipo de gobierno del PSOE ha desembocado en “un grave problema de movilidad”, que “está provocando que los comerciantes y los vecinos afectados por esta supresión de estacionamientos tengan serias dificultades para acceder en su vehículo privado a sus viviendas” y, lo que es peor, para “poder aparcar su coche en las proximidades de su hogar sin tener que pagar por ello”, ha indicado.

Pimentel ha lamentado que “el alcalde y su gobierno se han empeñado en convertir a Sevilla en la ciudad de la inmovilidad” y “no sólo con decisiones carentes de sentido como la supresión de carriles en la Ronda Histórica o el incumplimiento constante de las directrices recogidas en el PMUS” sino que “ahora también se han empecinado en suprimir plazas de aparcamiento en el centro sin ofrecer ninguna alternativa a los residentes en el Casco Antiguo”.

"El silencio del PSOE ante las quejas"

De hecho, “el silencio del gobierno del PSOE frente a las quejas constantes de los vecinos nos hace temer que esta cruzada contra el vehículo privado vaya a más” y que “en los próximos meses sigan eliminándose estacionamientos de forma aleatoria y sin un plan organizado y coherente”. Es más, “con este tipo de decisiones no es de extrañar que cada vez sea mayor el éxodo de vecinos del centro a otras zonas de la ciudad”, convirtiendo el Casco Antiguo en “un espacio meramente turístico”, ha señalado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha explicado que “lo que está ocurriendo con las obras de la calle Canalejas es el último ejemplo de esta política de eliminación de plazas aparcamiento sin alternativas”, ya que “dejan prácticamente sin opciones a los vecinos para aparcar sus vehículos”. De hecho, “no les va a quedar más remedio que tener que pagar por una plaza privada de aparcamiento para dejar sus coches”, lo que supondrá “un nuevo sobrecoste para sus bolsillos en una época especialmente complicada por la subida de los costes de productos básicos”.

A todo ello hay que sumar otras “decisiones controvertidas” en los últimos meses, como “la supresión de los estacionamientos en la Plaza de Montesión, en el entorno de la Plaza de la Alfalfa o en calles como Feria, Joaquín Costa, Macasta, Morera o San Julián”, que “afectan principalmente a los vecinos de la zona norte del Casco Antiguo” donde, “por si fuera poco, tampoco existen alternativas de transporte público desde la eliminación del servicio de la línea C5 de Tussam”, ha concluido.

500 plazas de motos menos

Pimentel ha recordado que “también se han suprimido más de 500 plazas de aparcamiento para motos en el Casco Antiguo”, a las que “tampoco se le ha dado solución alguna”, a pesar de que “el equipo de gobierno del PSOE se comprometió públicamente a elaborar un mapa de nuevas ubicaciones en la zona del centro de la ciudad”.

Así, “una vez más hemos tenido que comprobar que este alcalde y sus delegados prometen mucho más de lo que luego son capaces de cumplir” y que “siguen empeñados en complicarle la vida a los sevillanos con una decisiones en materia de movilidad que no tienen ni pies ni cabeza”. De hecho, “desde Ciudadanos siempre hemos apoyado la necesidad de apostar por una movilidad sostenible, que responda a los retos a los que nos enfrentamos como consecuencia del cambio climático”, pero “estas políticas no se pueden hacer de espaldas a los sevillanos y sin plantear una serie de alternativas que no conviertan a Sevilla en una ciudad incómoda para desplazarse y para vivir”, ha concluido.