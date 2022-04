Cs pide la mediación del alcalde de Sevilla para evitar el paro de los caseteros en la Feria de Abril

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha exigido este viernes al alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, que, "con urgencia, actúe como mediador" entre el gremio de los caseteros y el Gobierno de España para "encontrar un punto de encuentro entre ambas partes que ponga fin a la huelga del sector" y "garantice la celebración de la Feria de Abril con total normalidad". En este sentido, ha advertido de que "a falta de poco menos de un mes para que dé comienzo una de las fiestas más destacadas del calendario de la ciudad no podemos dejar que pase más tiempo sin que se alcance el consenso necesario entre ambas partes", ha señalado.

Pimentel ha pedido al alcalde que "levante el teléfono" y sea capaz de exigir a los miembros de su partido en el Gobierno de España que "pongan en marcha una mesa de negociación" en la que estén representadas todas las posturas, de modo que "se busquen puntos de encuentro para lograr un acuerdo que sea satisfactorio para todos los implicados".

Así, ha insistido en que "en este caso no puede ocurrir lo mismo que ha sucedido ya con la huelga de transportistas", en la que se han empezado a tomar medidas cuando la situación ya era realmente "insostenible" y, por tanto, "el PSOE no puede cruzarse de brazos y dejar que este problema se eternice", ya que "o que puede pasar es que cuando se quiera alcanzar este acuerdo sea ya demasiado tarde y no sea posible resolver el entuerto", ha indicado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha advertido de que "es el momento de que Muñoz pase de las palabras a los hechos" y "adquiera un compromiso a corto plazo para encontrar una salida a esta situación". Así, ha recordado que "no podemos olvidarnos de que estamos ante la Feria de Sevilla más importante de los últimos años", ya que, "después de dos ediciones que no se han podido celebrar como consecuencia de las restricciones sanitarias de la pandemia, son muchas las esperanzas que hay este año en cuanto al impulso económico que puede suponer para todas las familias afectadas por estas suspensiones".

Por tanto, "hay que evitar que esta huelga de caseteros pueda acabar afectando a la celebración de la Feria" y que “lleguemos al día del alumbrado con algunas casetas cerradas o sin terminar de montar”, ha advertido.

Los efectos de la huelga

Pimentel ha explicado que "la Feria de Sevilla es un referente para otros eventos similares que se celebran durante el resto de la primavera y los meses de verano en Andalucía". Por ello, "de cómo se resuelva esta crisis de los caseteros dependerá también lo que suceda en el resto de ferias", lo que "hace que sea aún más importante la búsqueda de una solución al conflicto en el menor tiempo posible".

En este sentido, ha recordado que "hay precedentes de otros sectores económicos en los que ya se ha conseguido el consenso necesario para adaptar su realidad a la nueva reforma laboral", a través de una serie de excepciones que terminan favoreciendo a todas las partes. Así, ha indicado que "precisamente ése es el camino que debe seguir el alcalde desde este momento para actuar como "mediador" y conseguir una solución que no ponga en riesgo la Feria de Sevilla de este año, ha concluido.