Denunciados 12 apartamentos turísticos por presuntas ilegalidades

Un autocontrol. La Asociación de Viviendas Turísticas y Vacacionales de Andalucía (Apartsur) ha presentado ante la delegación territorial de Turismo de la Junta de Andalucía doce denuncias contra alojamientos turísticos "supuestamente ilegales". Estas actuaciones responden a la voluntad de Apartsur de "trabajar en colaboración con las administraciones públicas para que los integrantes de la oferta vacacional cumplan con sus obligaciones legales y tributarias, acabando así una competencia desleal y dando valor a un sector emergente que ha venido para quedarse", informaron en una nota.

Fuentes de Apartsur, entidad que también ha presentado denuncias contra ocho alojamientos en Málaga y tres en Cádiz, precisaron a este periódico que son sus propios asociados, constituidos de manera legal, los que informan y alertan de las presuntas irregularidades, al ser los principales interesados en que haya una competencia legal. En esta misma línea, Apartsur se ha ofrecido a colaborar con el Ayuntamiento de Sevilla y la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) "para erradicar los alojamientos que actúan al margen de la normativa turística, mejorar la transparencia en el sector y competir en condiciones de igualdad", aunque la asociación destacó que "con el esfuerzo de todos, afortunadamente cada vez son menos"

A este respecto, Apartsur en el comunicado mostró su sorpresa de que la autodenominada "mesa de los ilegales" creada en Sevilla para combatir la ilegalidad, no quiera contar con su colaboración. "Da la impresión de que es una mesa promovida por los intereses de unos pocos, y no de todo el sector. Debería ser eso: una mesa sectorial promovida desde la administración en la que participaran todos los agentes relacionados con el turismo, y no solo dos o tres".