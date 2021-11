Denuncian la tala de árboles centenarios en el Tamarguillo junto al aeropuerto de Sevilla

Ecologistas en Acción y la Coordinadora Ciudadana del Parque Alcosa 'La FEA' han denunciado la reciente tala de varios árboles centenarios (eucaliptos) de grandes dimensiones en el Parque fluvial de la cabecera del arroyo Tamarguillo junto al encauzamiento del arroyo Ranillas.

Seis de los árboles desaparecidos se han talado para la sustitución del cerramiento perimetral del Aeropuerto de San Pablo en Sevilla, según consta en la autorización municipal aprobada el pasado 3 de noviembre por Parques y Jardines. En el expediente se explica que los árboles estaban sanos pero no podían salvarse por la "interferencia ineludible de la posición arboladacon la obra de la empresa Aena (Aeropuertos Españoles) para sustitución del cerramiento del Aeropuerto de Sevilla. Por las características del ejemplar no existen alternativas viables para la conservación del mismo", rezan las seis fichas de apeo que pueden verse en la web municipal.

En estos expedientes se dice que Aena ha pedido autorización para esta tala por la obra de "renovación integral del doble cerramiento perimetral" que está acometiendo dentro de las instalaciones del Aeropuerto de Sevilla, cuyo perímetro linda en parte con el Parque del Tamarguillo. Y añade que estos árboles "imposibilitan la ejecución de dicho cerramiento al encontrarse los mismos en la traza de dicho cerramiento", además de citar razones de seguridad que obligan a evitar la presencia de elementos junto a la valla que faciliten el acceso de personas o puedan dañar la estructura con el paso del tiempo.

"Para dar cumplimiento con las exigencias de seguridad que establece AESA (Agencia Española de Seguridad Aérea), no hay alternativa viable para preservar dichos ejemplares. Por exigencias de seguridad aeroportuaria además se exige evitar la proximidad al cerramiento de elementos que faciliten el acceso no autorizado al Aeropuerto, evitar la presencia de vegetación que facilite el acceso inadvertido, que impida la adecuada vigilancia o pueda dañar la estructura con el paso del tiempo", señala el expediente sobre estos árboles.

Desde Ecologistas y desde la Coordinadora vecinal exigen la reposición del arbolado, la mejora del entorno y un compromiso real con la mejor gestión posible del Parque Tamarguillo y su entorno.

Ambos colectivos denuncian la tala el pasado día 5 de noviembre de otros tres árboles eucaliptos de grandes dimensiones en la misma zona "sin licencia municipal y sin que ningún operario de Parques y Jardines o personal del Área haya supervisado las talas".

Ecologistas en Acción y la Coordinadora ciudadana lamentan las funciones ecológicas insustituibles sobre el cauce, el parque y el pinar adyacente que tenían estos árboles en ese lugar desde principios del siglo pasado. Y denuncia también "la poda brutal de algunos setos y arbustos que, junto a los árboles, cumplían un papel en el ecosistema, además de sombrear al cauce".

José Vázquez Gómez, secretario de la Coordinadora Ciudadana 'La FEA' de Alcosa Califica de "arboricidio la acción perpetrada por AENA y consentida por el Ayuntamiento y el Área de Parques y Jardines"

Jesús Díaz, miembro del colectivo ecologista, se pregunta: “¿si hasta la presente se ha dado cumplimiento a las exigencias que en materia de seguridad aérea establece AESA (Agencia Española de Seguridad Aérea) porque la existencia de estos grandes árboles suponía un problema ahora?”. “Nos preguntamos, con qué criterios se realiza la tala de unos ejemplares como estos. Es un absoluto despropósito producir, por un lado, este daño a los ecosistemas de la periferia y a su maltrecha biodiversidad y, por otro, querer convertir a Sevilla en una capital verde europea con un cinturón hidro-ecológico que pasaría justamente por aquí”.

A pesar de que desde Ecologistas asegura haber intentado contactar con las empresas, critica que tanto desde el Departamento de Calidad y Medio Ambiente de ENAIRE como desde el Área de Sostenibilidad Ambiental de AENA "no se ha hecho ninguna declaración al respecto". La organización lamenta que en las fichas de apeo públicas se observa una "total desconsideración" hacia los ejemplares señalados con el mismo argumento (“interferencia ineludible de la posición arbolada con la obra de la empresa AENA”… concluyendo que “por las características del ejemplar no existen alternativas…”) sin tener en cuenta consideraciones de orden biológico, ecológico, paisajístico, histórico o de índole social del Parque Tamarguillo.

“No es baladí que estos árboles se encuentren en un espacio de antiguo uso social por parte del vecindario, junto al área de esparcimiento de la antigua base americana de aprovisionamiento de mediados del siglo pasado, y donde se vienen realizando investigaciones a través de proyectos de restauración ambiental por parte de Ecourbe… Entendemos que, para mejorar un cerramiento que sustituye a otro anterior, que no tiene conflicto con la arboleda centenaria existente, no es necesaria toda esta destrucción. Exigimos la reposición del arbolado, la mejora del entorno y un compromiso real con la mejor gestión posible del Parque Tamarguillo y su entorno”, concluye Díaz.